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'दीवाली का तोहफा दो...' गुरुग्राम में कार सवार से खुलेआम वसूली करता दिखा पुलिसकर्मी, Video Viral

दीवाली के अवसर पर गुरुग्राम के व्यस्त साइबर हब क्षेत्र में जांच चौकी पर तैनात एक पुलिसकर्मी द्वारा खुलेआम उपहार मांगने का मामला सामने आया है।

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Sun, 08 Nov 2026 04:04:00 PM (IST)Updated Date: Sun, 08 Nov 2026 04:04:20 PM (IST)
'दीवाली का तोहफा दो...' गुरुग्राम में कार सवार से खुलेआम वसूली करता दिखा पुलिसकर्मी, Video Viral
गुरुग्राम में कार सवार से खुलेआम वसूली करता दिखा पुलिसकर्मी (स्क्रीनशॉट)

HighLights

  1. साइबर हब पर कार चालक से दीवाली गिफ्ट मांगता दिखा पुलिसकर्मी
  2. महिला से गिफ्ट हैंपर लेने के बाद ही वाहन को जाने की अनुमति दी
  3. चालान हटाने के नाम पर 1500 रुपये घूस मांगने का वीडियो भी वायरल

डिजिटल डेस्क। दीवाली के अवसर पर गुरुग्राम के व्यस्त साइबर हब क्षेत्र में जांच चौकी पर तैनात एक पुलिसकर्मी द्वारा खुलेआम उपहार मांगने का मामला सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद नागरिकों में विभाग की कार्यशैली को लेकर गहरा रोष देखने को मिल रहा है।

बहन के साथ जा रहे चालक से की जिद, हैंपर लेने के बाद छोड़ा

सामने आए वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि जांच के बहाने एक कार को रुकवाकर पुलिसकर्मी चालक पर त्योहारी उपहार देने का दबाव बना रहा है। कार चला रहा युवक लगातार यह सफाई देता रहा कि वह अपनी बहन के साथ जा रहा है, लेकिन संबंधित पुलिसकर्मी अपनी मांग पर अड़ा रहा।


अंततः स्थिति से निपटने के लिए कार सवार महिला ने वाहन में रखा दीवाली गिफ्ट हैंपर उस कर्मी को थमा दिया, जिसके बाद ही उसने गाड़ी को आगे जाने की अनुमति दी। इंटरनेट यूजर्स इसे उपहार के नाम पर सीधी जबरन वसूली करार देते हुए आरोपी कर्मी पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि, इस घटना पर स्थानीय पुलिस का आधिकारिक बयान अभी प्रतीक्षित है।

चालान रद्द कराने के नाम पर 1500 रुपये घूस मांगने का वीडियो भी चर्चा में

इसी बीच इंटरनेट मीडिया पर एक अन्य वीडियो भी तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर एक होमगार्ड चालान का फोटो मिटाने की एवज में 1500 रुपये की मांग करता दिखाई दे रहा है। महिला द्वारा मांगी गई रकम देने के तुरंत बाद उक्त कर्मी का लहजा बदल जाता है और वह कैब चालक को 'भाई' कहकर संबोधित करने लगता है।

गुरुग्राम पुलिस ने दी सफाई, वीडियो की लोकेशन की हो रही जांच

होमगार्ड वाले वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस ने प्रारंभिक जांच की बात कही है। पुलिस के अनुसार, फुटेज में दिखने वाला होमगार्ड गुरुग्राम पुलिस बल से संबद्ध नहीं पाया गया है। साथ ही अभी तक यह भी प्रमाणित नहीं हो सका है कि यह वीडियो किस तारीख का है और किस शहर में फिल्माया गया है। पुलिस प्रशासन वीडियो की वास्तविक लोकेशन और समय का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच कर रहा है।

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