'दीवाली का तोहफा दो...' गुरुग्राम में कार सवार से खुलेआम वसूली करता दिखा पुलिसकर्मी, Video Viral

डिजिटल डेस्क। दीवाली के अवसर पर गुरुग्राम के व्यस्त साइबर हब क्षेत्र में जांच चौकी पर तैनात एक पुलिसकर्मी द्वारा खुलेआम उपहार मांगने का मामला सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद नागरिकों में विभाग की कार्यशैली को लेकर गहरा रोष देखने को मिल रहा है।

बहन के साथ जा रहे चालक से की जिद, हैंपर लेने के बाद छोड़ा सामने आए वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि जांच के बहाने एक कार को रुकवाकर पुलिसकर्मी चालक पर त्योहारी उपहार देने का दबाव बना रहा है। कार चला रहा युवक लगातार यह सफाई देता रहा कि वह अपनी बहन के साथ जा रहा है, लेकिन संबंधित पुलिसकर्मी अपनी मांग पर अड़ा रहा।