'दीवाली का तोहफा दो...' गुरुग्राम में कार सवार से खुलेआम वसूली करता दिखा पुलिसकर्मी, Video Viral

डिजिटल डेस्क। दीवाली के अवसर पर गुरुग्राम के व्यस्त साइबर हब क्षेत्र में जांच चौकी पर तैनात एक पुलिसकर्मी द्वारा खुलेआम उपहार मांगने का मामला सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद नागरिकों में विभाग की कार्यशैली को लेकर गहरा रोष देखने को मिल रहा है।
सामने आए वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि जांच के बहाने एक कार को रुकवाकर पुलिसकर्मी चालक पर त्योहारी उपहार देने का दबाव बना रहा है। कार चला रहा युवक लगातार यह सफाई देता रहा कि वह अपनी बहन के साथ जा रहा है, लेकिन संबंधित पुलिसकर्मी अपनी मांग पर अड़ा रहा।
अंततः स्थिति से निपटने के लिए कार सवार महिला ने वाहन में रखा दीवाली गिफ्ट हैंपर उस कर्मी को थमा दिया, जिसके बाद ही उसने गाड़ी को आगे जाने की अनुमति दी। इंटरनेट यूजर्स इसे उपहार के नाम पर सीधी जबरन वसूली करार देते हुए आरोपी कर्मी पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि, इस घटना पर स्थानीय पुलिस का आधिकारिक बयान अभी प्रतीक्षित है।
इसी बीच इंटरनेट मीडिया पर एक अन्य वीडियो भी तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर एक होमगार्ड चालान का फोटो मिटाने की एवज में 1500 रुपये की मांग करता दिखाई दे रहा है। महिला द्वारा मांगी गई रकम देने के तुरंत बाद उक्त कर्मी का लहजा बदल जाता है और वह कैब चालक को 'भाई' कहकर संबोधित करने लगता है।
होमगार्ड वाले वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस ने प्रारंभिक जांच की बात कही है। पुलिस के अनुसार, फुटेज में दिखने वाला होमगार्ड गुरुग्राम पुलिस बल से संबद्ध नहीं पाया गया है। साथ ही अभी तक यह भी प्रमाणित नहीं हो सका है कि यह वीडियो किस तारीख का है और किस शहर में फिल्माया गया है। पुलिस प्रशासन वीडियो की वास्तविक लोकेशन और समय का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच कर रहा है।
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