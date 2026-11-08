इंदौर में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खेलने आएगी पाकिस्तान की टीम, सरकार ने वीजा अनुमति दी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं पर तनाव ने खेल संबंधों को भी प्रभावित किया है। दोनों देशों की क्रिकेट टीमें सालों से एक-दूसरे के घर खेलने नहीं गई हैं। मगर अब पाकिस्तान की टीम इंदौर में अपने खेल का कमाल दिखाने आ रही है।

शहर में 12 से 21 नवंबर तक होने वाली वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम भेजने का प्रस्ताव दिया है। केंद्र सरकार ने भी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को वीजा अनुमति दे दी है।