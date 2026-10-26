गुवाहाटी के होटल में अंधाधुंध फायरिंग... महिला समेत 6 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल

डिजिटल डेस्क। असम की राजधानी गुवाहाटी के पॉश इलाके में सोमवार देर रात उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब कुछ नकाबपोश बंदूकधारियों ने एक होटल में घुसकर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। इस खूनी हमले में एक महिला समेत कुल छह लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

लचित नगर में मची दहशत प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह सनसनीखेज वारदात जीएस रोड के कमर्शियल हब माने जाने वाले लचित नगर स्थित 'होटल बिलास इन' में रात करीब 10 बजे घटी। अचानक चली गोलियों की आवाज से पूरा इलाका सहम गया। गोलियों की चपेट में आने वालों में होटल के कर्मचारी व कुछ अन्य लोग शामिल हैं। घटना के फौरन बाद सभी घायलों को पास के चिकित्सा केंद्र पहुंचाया गया।