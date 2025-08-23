'नेता खुद को विशेषाधिकार प्राप्त समझने लगे हैं...', मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक के समर्थन में बोले हरीश साल्वे

डिजिटल डेस्क: भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल (SGI) हरीश साल्वे (Harish Salve) ने संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 का समर्थन करते हुए कहा कि यह बिल्कुल उचित है कि जेल में बंद मंत्री सचिवालय से काम न करें। साल्वे ने हवाला डायरी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि आरोप लगते ही नेताओं ने इस्तीफा दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून (Constitution Amendment Bill) केवल मंत्रियों को जेल से पद का दुरुपयोग करने से रोकता है, न कि उन्हें अयोग्य ठहराता है।

'शर्मनाक है कि ऐसा विधेयक लाना पड़ा’ पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा, “यह बेहद शर्मनाक है कि हमें इस तरह का कानून बनाने की जरूरत पड़ी। कोई यह दावा करे कि जेल से मंत्री पद का कार्य संभालने का उसे अधिकार है, यह लोकतंत्र का मजाक है। समस्या यह है कि राजनेता खुद को विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग समझने लगे हैं।”