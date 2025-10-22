दिल्ली नहीं देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण इस राज्य में, यहां के दो जिले नंबर-1 और 2 पर; AQI गंभीर स्तर पर

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 02:16:38 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 02:16:38 AM (IST)
    1. दिवाली के बाद दिल्ली का हालत काफी खराब हैं
    2. हालांकि हरियाणा इस मामले में दिल्ली से आगे है
    3. यहां के दो जिले देश में प्रदूषण के मामले में टॉप पर

    एजेंसी, हिसार। दीवाली के बाद प्रदूषण का सबसे बुरा असर इस बार हरियाणा पर पड़ा है। पूरे देश में सबसे खराब हवा की क्वालिटी हरियाणा के जींद और धारूहेड़ा में दर्ज की गई। जींद का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 421 और धारूहेड़ा का 412 पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है।

    दिल्ली गाजियाबाद पीछे

    दिल्ली और गाजियाबाद जैसे प्रदूषण प्रभावित शहर भी इनसे पीछे रह गए। वहीं प्रदेश के अन्य शहर जैसे बहादुरगढ़, चरखी दादरी, गुरुग्राम, मानसेर, नारनौल, रोहतक और सिरसा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किए गए। इनका AQI 300 से 400 के बीच रहा।


    विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण बढ़ने की सबसे बड़ी वजह दीवाली पर पटाखों का बड़े पैमाने पर जलना रहा। प्रशासन रोकथाम में नाकाम रहा और रात का तापमान 18 डिग्री के आसपास रहने से भी प्रदूषण तेजी से फैला।

    दिल्ली की हालत चिंताजनक

    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में भी हवा की स्थिति चिंताजनक रही। दिल्ली का AQI 351, गाजियाबाद का 324 और नोएडा का 320 दर्ज हुआ। हालांकि इनसे ज्यादा खराब हालात हरियाणा के शहरों में देखने को मिले, जिससे लोगों को सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई।

    जिला एक्यूआई

    जींद 421

    धारूहेड़ा 412

    अंबाला 234

    बहादुरगढ़ 368

    बल्लभगढ़ 297

    भिवानी 327

    चरखी दादरी 353

    फरीदाबाद 268

    फतेहाबाद 266

    गुरुग्राम 370

    हिसार 204

    कैथल 273

    करनाल 266

    कुरुक्षेत्र 230

    मानेसर 320

    नारनौल 390

    पलवल 209

    पानीपत 216

    रोहतक 376

    सिरसा 353

    यमुनानगर 224

