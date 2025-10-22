दिल्ली नहीं देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण इस राज्य में, यहां के दो जिले नंबर-1 और 2 पर; AQI गंभीर स्तर पर

एजेंसी, हिसार। दीवाली के बाद प्रदूषण का सबसे बुरा असर इस बार हरियाणा पर पड़ा है। पूरे देश में सबसे खराब हवा की क्वालिटी हरियाणा के जींद और धारूहेड़ा में दर्ज की गई। जींद का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 421 और धारूहेड़ा का 412 पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है।
दिल्ली गाजियाबाद पीछे
दिल्ली और गाजियाबाद जैसे प्रदूषण प्रभावित शहर भी इनसे पीछे रह गए। वहीं प्रदेश के अन्य शहर जैसे बहादुरगढ़, चरखी दादरी, गुरुग्राम, मानसेर, नारनौल, रोहतक और सिरसा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किए गए। इनका AQI 300 से 400 के बीच रहा।
विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण बढ़ने की सबसे बड़ी वजह दीवाली पर पटाखों का बड़े पैमाने पर जलना रहा। प्रशासन रोकथाम में नाकाम रहा और रात का तापमान 18 डिग्री के आसपास रहने से भी प्रदूषण तेजी से फैला।
दिल्ली की हालत चिंताजनक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में भी हवा की स्थिति चिंताजनक रही। दिल्ली का AQI 351, गाजियाबाद का 324 और नोएडा का 320 दर्ज हुआ। हालांकि इनसे ज्यादा खराब हालात हरियाणा के शहरों में देखने को मिले, जिससे लोगों को सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई।
जिला एक्यूआई
जींद 421
धारूहेड़ा 412
अंबाला 234
बहादुरगढ़ 368
बल्लभगढ़ 297
भिवानी 327
चरखी दादरी 353
फरीदाबाद 268
फतेहाबाद 266
गुरुग्राम 370
हिसार 204
कैथल 273
करनाल 266
कुरुक्षेत्र 230
मानेसर 320
नारनौल 390
पलवल 209
पानीपत 216
रोहतक 376
सिरसा 353
यमुनानगर 224
