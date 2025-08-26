गर्मी की लहरें बना रही हैं लोगों को जल्दी बूढ़ा, रिसर्च में बड़ा खुलासा, जानें एसी में रहने वालों पर क्या पड़ता है प्रभाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि लगातार गर्म हवाओं (हीटवेव्स) के संपर्क में रहना आपको जल्दी बूढ़ा कर सकता है? हाल ही में प्रकाशित एक रिसर्च में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ताइवान के लगभग 25 हजार वयस्कों पर किए गए 15 साल लंबे अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि सिर्फ दो साल तक हीटवेव का सामना करने से किसी व्यक्ति की जैविक उम्र 8 से 12 दिन तक बढ़ सकती है।

यह अध्ययन नेचर क्लाइमेट चेंज नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ। हांगकांग विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर कुई गुओ ने बताया कि भले ही यह संख्या मामूली लगे, लेकिन लंबे समय तक इसका असर बेहद गंभीर हो सकता है। उन्होंने कहा कि दशकों से गर्म हवाएं लगातार बढ़ रही हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले सालों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं।