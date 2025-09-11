Aaj ka Mausam: 11 से 16 सितंबर तक MP समेत कई राज्यों में भारी बारिश के आसार, IMD का अलर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 11 से 16 सितंबर तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान पूर्वोत्तर, पूर्वी, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कई राज्यों में तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मौसम बिगड़ सकता है।

मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट पूर्वी मध्य प्रदेश (MP Weather News 11 September) में 11 सितंबर को, छत्तीसगढ़ और बिहार (Bihar Weather Update) में 11 से 14 सितंबर तक तथा झारखंड में 11 सितंबर को तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा में 11-12 सितंबर को कई जगहों पर भारी और कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है।