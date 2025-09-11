Aaj ka Mausam: 11 से 16 सितंबर तक MP समेत कई राज्यों में भारी बारिश के आसार, IMD का अलर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 11 से 16 सितंबर तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान पूर्वोत्तर, पूर्वी, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कई राज्यों में तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मौसम बिगड़ सकता है।
पूर्वी मध्य प्रदेश (MP Weather News 11 September) में 11 सितंबर को, छत्तीसगढ़ और बिहार (Bihar Weather Update) में 11 से 14 सितंबर तक तथा झारखंड में 11 सितंबर को तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा में 11-12 सितंबर को कई जगहों पर भारी और कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश हो सकती है।
13 सितंबर को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 11 से 16 सितंबर के बीच हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में 11, 12, 15 और 16 सितंबर को पूर्वी हिस्सों में और 12 सितंबर को पश्चिमी हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। वहीं, 13 सितंबर को जम्मू-कश्मीर और 13-14 सितंबर को हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।
महाराष्ट्र और गोवा में भी 12 से 16 सितंबर के बीच बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी। कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भी अगले कुछ दिनों तक गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
इसे भी पढ़ें... UP Weather Today: यूपी में 11 और 12 सितंबर को भारी बारिश की संभावना, 11 जिलों में अलर्ट जारी