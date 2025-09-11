मेरी खबरें
    UP Weather Today: यूपी में 11 और 12 सितंबर को भारी बारिश की संभावना, 11 जिलों में अलर्ट जारी

    उत्तर प्रदेश में 10 से 15 सितंबर तक मौसम का मिजाज (UP Weather Today) बदलता रहेगा। 11, 12 और 15 सितंबर को पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पश्चिमी यूपी में केवल हल्की बारिश होगी। बीच के दिनों में सामान्य वर्षा और उमस बनी रहेगी।

    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 06:35:21 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 06:35:21 AM (IST)
    UP Weather Today: यूपी में 11 और 12 सितंबर को भारी बारिश की संभावना, 11 जिलों में अलर्ट जारी
    UP Weather Today: यूपी में 11 और 12 सितंबर को भारी बारिश की संभावना

    1. 11, 12 और 15 सितंबर को पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी।
    2. गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, गोंडा सहित कई जिलों में झमाझम की संभावना।
    3. चिपचिपी गर्मी और उमस के बीच रुक-रुककर बारिश से मिलेगी आंशिक राहत।

    एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सितंबर का महीना मौसम की करवट (UP Weather Today) के नाम रहेगा। प्रदेश में लगातार बदलते हालात के बीच कभी चिपचिपी गर्मी तो कभी झमाझम बारिश लोगों को परेशान कर रही है। फिलहाल उमस से लोग बेहाल हैं, लेकिन आने वाले दिनों में राहत और परेशानी दोनों साथ मिलने वाली हैं। मौसम विभाग के अनुसार, 10 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है, हालांकि इस दिन भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं दी गई है।

    कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

    11 सितंबर को मौसम थोड़ा बदलेगा। इस दिन दोनों हिस्सों में बारिश और बौछारें पड़ेंगी, लेकिन पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का खतरा नहीं है। वहीं, पूर्वी यूपी के गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

    उत्तरी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी

    12 सितंबर को भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी यूपी दोनों हिस्सों में कहीं-कहीं पर तेज बारिश के आसार हैं और उत्तरी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

    13 और 14 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश

    13 और 14 सितंबर को प्रदेशभर में केवल हल्की से मध्यम बारिश ही देखने को मिलेगी। लेकिन 15 सितंबर को फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस दिन पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पश्चिमी यूपी में सामान्य बारिश ही होगी। इस तरह यूपी में 11 से 15 सितंबर तक बारिश का सिलसिला रुक-रुककर जारी रहेगा।

