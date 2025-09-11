UP Weather Today: यूपी में 11 और 12 सितंबर को भारी बारिश की संभावना, 11 जिलों में अलर्ट जारी

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सितंबर का महीना मौसम की करवट (UP Weather Today) के नाम रहेगा। प्रदेश में लगातार बदलते हालात के बीच कभी चिपचिपी गर्मी तो कभी झमाझम बारिश लोगों को परेशान कर रही है। फिलहाल उमस से लोग बेहाल हैं, लेकिन आने वाले दिनों में राहत और परेशानी दोनों साथ मिलने वाली हैं। मौसम विभाग के अनुसार, 10 सितंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है, हालांकि इस दिन भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं दी गई है।

कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट 11 सितंबर को मौसम थोड़ा बदलेगा। इस दिन दोनों हिस्सों में बारिश और बौछारें पड़ेंगी, लेकिन पश्चिमी यूपी में भारी बारिश का खतरा नहीं है। वहीं, पूर्वी यूपी के गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।