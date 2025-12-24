'दिल्ली में वायु प्रदूषण आपातकाल जैसी स्थिति', हाईकोर्ट ने जताई गहरी चिंता, एयर प्यूरीफायर पर GST घटाकर 5 फीसद करे सरकार

डिजिटल डेस्क। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए इसे आपातकालीन स्थिति करार दिया है। एयर प्यूरीफायर को 'चिकित्सा उपकरण' की श्रेणी में शामिल करने और उस पर लगने वाले जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से इस प्रस्ताव पर विचार करने को कहा।

ठोस कदम उठाने में प्रशासन विफल रहा न्यायालय ने कहा कि दिल्ली की हवा इस हद तक प्रदूषित हो चुकी है कि नागरिकों को स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो गया है, जबकि यह हर व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता है। कोर्ट ने अधिकारियों की निष्क्रियता पर भी नाराजगी जताई और कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए ठोस कदम उठाने में प्रशासन विफल रहा है।