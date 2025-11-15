कैसे हुआ श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका, जानिए गृह मंत्रालय ने अपने बयान में क्या कहा; अब तक 9 की मौत 32 घायल

डिजिटल डेस्क: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के सदमे से अभी देश उभरा भी नहीं था कि श्रीनगर में शुक्रवार रात एक और धमाके ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस धमाके के तार भी दिल्ली धमाके के ही जुड़े हुए हैं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके में (Srinagar Nowgam Blast) अबतक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा घायल है। इस धमाके को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है, जिसमें घटना के पीछे के कारण की जानकारी है।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि यह धमाका एक हादसा था। हरियाणा के फरीदाबाद से जो 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ (अमोनियम नाइट्रेट) बरामद किया दया था, उसका सैंपल लेने के दौरान यह भयानक ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना भयानक था कि पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन तबाह हो गया, यहां तक कि आस-पास की इमारतों में भी दरारें आ गई हैं।

गृह मंत्रालय ने कहा- धमाके बाद गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को बयान जारी किया गया। जिसमें कहा गया "कल दिनांक 14 नवंबर की रात को समय 11.20 बजे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू और कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ।" गृह मंत्रालय के अनुसार, ''नौगाम पुलिस स्टेशन की एफ.आई.आर. संख्या 162/2025 की जांच के दौरान, विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किये गए विस्फोटक को लाकर पुलिस स्टेशन नौगाम के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था।''