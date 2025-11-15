कैसे हुआ श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाका, जानिए गृह मंत्रालय ने अपने बयान में क्या कहा; अब तक 9 की मौत 32 घायल

डिजिटल डेस्क: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के सदमे से अभी देश उभरा भी नहीं था कि श्रीनगर में शुक्रवार रात एक और धमाके ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस धमाके के तार भी दिल्ली धमाके के ही जुड़े हुए हैं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके में (Srinagar Nowgam Blast) अबतक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा घायल है। इस धमाके को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है, जिसमें घटना के पीछे के कारण की जानकारी है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि यह धमाका एक हादसा था। हरियाणा के फरीदाबाद से जो 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ (अमोनियम नाइट्रेट) बरामद किया दया था, उसका सैंपल लेने के दौरान यह भयानक ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना भयानक था कि पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन तबाह हो गया, यहां तक कि आस-पास की इमारतों में भी दरारें आ गई हैं।
धमाके बाद गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को बयान जारी किया गया। जिसमें कहा गया "कल दिनांक 14 नवंबर की रात को समय 11.20 बजे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू और कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ।"
गृह मंत्रालय के अनुसार, ''नौगाम पुलिस स्टेशन की एफ.आई.आर. संख्या 162/2025 की जांच के दौरान, विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किये गए विस्फोटक को लाकर पुलिस स्टेशन नौगाम के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था।''
मंत्रालय के बयान से मिली जानकारी के अनुसार, फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक और रासायनिक पदार्थ के नमुनों की जांच के लिए सैंपल लिया लिया जा रहा था। सैंपल को फोरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जाने वाला था। फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था, जिसकी सैपलिंग की प्रक्रिया पिछले 2 दिनों से मानक प्रक्रिया के तहत जारी था। इसी बीच बीती रात को लगभग 11:20 बजे अचानक विस्फोट हो गया। जिसमें कई लोगों की जान चली गई।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में इस घटना में 9 लोगों के मौत की पुष्टि की गई है। वहीं इस घटना में 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। साथ ही बताया गया कि धमाके में पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है और आसपास की इमारतों को भी नुकसान हुआ है।
गृह मंत्रालय की ओर से धमाके की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि धमाके से जुड़ी अटकलें लगाना सही नहीं हैं। घटना की जांच अभी जारी है।