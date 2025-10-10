‘विहार’ से ‘बिहार’ तक... जानिए कैसे मिला शिक्षा और अध्यात्म की भूमि को उसका ऐतिहासिक नाम

एजेंसी, पटना। ‘बिहार’ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत और पालि भाषा के शब्द “विहार” से हुई है, जिसका अर्थ है निवास स्थान या मठ। बौद्ध काल में सम्राट अशोक और अन्य शासकों ने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और अनेक बौद्ध विहार, मठ और शिक्षण केंद्र स्थापित किए। नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे महाविहारों ने इस क्षेत्र को शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र बना दिया।

इतिहास में दर्ज है ‘विहारों की भूमि’ विदेशी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने भी अपने यात्रा विवरणों में बिहार के विहारों और शिक्षण संस्थानों का उल्लेख किया है। धीरे-धीरे इस क्षेत्र को “विहारों की भूमि” कहा जाने लगा। समय के साथ ‘विहार’ शब्द का उच्चारण परिवर्तित होकर ‘बिहार’ बन गया और यही नाम स्थायी रूप से प्रसिद्ध हो गया।