छत पर सोते रहे परिजन, नीचे घर में मच गई लूट... कुरारा में चोरों ने उड़ाए गहने और नगदी

यूपी डेस्क, नई दिल्ली। हमीरपुर जिले के कुरारा क्षेत्र के झलोखर गांव में बुधवार रात अमर शंकर कुशवाहा का परिवार छत पर सोया हुआ था। आधी रात के दौरान चोर घर में घुसे और अलमारी का ताला तोड़ दिया। किसी को भनक तक नहीं लगी।

सुबह दिखा टूटा ताला और बिखरा सामान सुबह जब गृहस्वामी नीचे उतरे, तो देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ था और अलमारी बिखरी पड़ी थी। जांच करने पर पता चला कि अलमारी से 50 हजार रुपये नकद, सोने के दो हार, छह अंगूठियां, कमर पेटी, चांदी के बिछुए और पायल चोरी हो गए थे।