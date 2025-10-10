छत पर सोते रहे परिजन, नीचे घर में मच गई लूट... कुरारा में चोरों ने उड़ाए गहने और नगदी

यूपी डेस्क, नई दिल्ली। हमीरपुर जिले के कुरारा क्षेत्र के झलोखर गांव में बुधवार रात अमर शंकर कुशवाहा का परिवार छत पर सोया हुआ था। आधी रात के दौरान चोर घर में घुसे और अलमारी का ताला तोड़ दिया। किसी को भनक तक नहीं लगी।
सुबह जब गृहस्वामी नीचे उतरे, तो देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ था और अलमारी बिखरी पड़ी थी। जांच करने पर पता चला कि अलमारी से 50 हजार रुपये नकद, सोने के दो हार, छह अंगूठियां, कमर पेटी, चांदी के बिछुए और पायल चोरी हो गए थे।
पीड़ित अमर शंकर कुशवाहा ने बताया कि लगभग 15 दिन पहले भी चोरों ने घर में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन शोर मचाने पर वे भाग निकले थे। इस बार चोरों ने योजना बनाकर पूरी वारदात को अंजाम दिया।
थाना प्रभारी रामआसरे सरोज ने बताया कि तहरीर देर से प्राप्त हुई है। मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस टीम ने आसपास के इलाकों में संदिग्धों की तलाश तेज कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
