    छत पर सोते रहे परिजन, नीचे घर में मच गई लूट... कुरारा में चोरों ने उड़ाए गहने और नगदी

    कुरारा के झलोखर गांव में एक परिवार छत पर सोता रहा, जबकि चोरों ने रात में घर का ताला तोड़कर अलमारी से नकदी और गहने चोरी कर लिए। सुबह गृहस्वामी अमर शंकर कुशवाहा ने सामान बिखरा देखा तो पुलिस को सूचना दी। चोरी की कीमत पांच लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 01:32:10 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 02:30:00 AM (IST)
    HighLights

    1. परिवार छत पर सोया रहा, नीचे घर का ताला टूटा।
    2. 50 हजार रुपये और सोने-चांदी के जेवर चोरी।
    3. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

    यूपी डेस्क, नई दिल्ली। हमीरपुर जिले के कुरारा क्षेत्र के झलोखर गांव में बुधवार रात अमर शंकर कुशवाहा का परिवार छत पर सोया हुआ था। आधी रात के दौरान चोर घर में घुसे और अलमारी का ताला तोड़ दिया। किसी को भनक तक नहीं लगी।

    सुबह दिखा टूटा ताला और बिखरा सामान

    सुबह जब गृहस्वामी नीचे उतरे, तो देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ था और अलमारी बिखरी पड़ी थी। जांच करने पर पता चला कि अलमारी से 50 हजार रुपये नकद, सोने के दो हार, छह अंगूठियां, कमर पेटी, चांदी के बिछुए और पायल चोरी हो गए थे।

    पहले भी कर चुके थे चोरी की कोशिश

    पीड़ित अमर शंकर कुशवाहा ने बताया कि लगभग 15 दिन पहले भी चोरों ने घर में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन शोर मचाने पर वे भाग निकले थे। इस बार चोरों ने योजना बनाकर पूरी वारदात को अंजाम दिया।

    पुलिस ने जांच शुरू की

    थाना प्रभारी रामआसरे सरोज ने बताया कि तहरीर देर से प्राप्त हुई है। मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस टीम ने आसपास के इलाकों में संदिग्धों की तलाश तेज कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

