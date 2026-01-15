मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Republic Day Parade 2026: फ्री में कैसे देखें परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल? यहां जानें बुकिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    Republic Day 2026: भारत 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा। मु ...और पढ़ें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 08:13:10 AM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 08:13:10 AM (IST)
    Republic Day Parade 2026: फ्री में कैसे देखें परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल? यहां जानें बुकिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
    फुल ड्रेस रिहर्सल का फ्री पास बुक

    लाइफस्टाइल डेस्क। भारत 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विरासत और तकनीकी उपलब्धियों की झलक देखने को मिलेगी।

    मुख्य परेड से पहले 23 जनवरी 2026 को इसकी फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जाएगी, जिसे आम नागरिक भी मुफ्त में देख सकेंगे।

    सरकार की ओर से फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए आम जनता को फ्री पास जारी किए जा रहे हैं। इच्छुक लोग ऑनलाइन माध्यम से इन पासों की बुकिंग कर सकते हैं।

    कब होगी फुल ड्रेस रिहर्सल?

    गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल 23 जनवरी 2026 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित की जाएगी। यह रिहर्सल मुख्य समारोह से पहले होने वाला अभ्यास कार्यक्रम होता है।

    कैसे करें फ्री पास की बुकिंग?

    रक्षा मंत्रालय के अनुसार, फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए फ्री पास की बुकिंग ‘आमंत्रण’ (Aamantran) प्लेटफॉर्म के जरिए की जा सकती है।

    • आधिकारिक वेबसाइट - aamantran.mod.gov.in

    • मोबाइल ऐप - Aamantran App (एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए उपलब्ध)

    • यूजर को ऐप या वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद पास डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी।

    कब से कब तक होगी बुकिंग?

    फुल ड्रेस रिहर्सल के फ्री पास की बुकिंग 15 जनवरी 2026 सुबह 9 बजे से शुरू होगी। यह बुकिंग 15 और 16 जनवरी तक उपलब्ध रहेगी। हालांकि, रोजाना तय कोटा पूरा होते ही बुकिंग बंद कर दी जाएगी।

    किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

    पास बुक करने के लिए पहचान पत्र अनिवार्य है। इसके लिए आप इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट का उपयोग कर सकते हैं-

    • आधार कार्ड

    • वोटर आईडी

    • ड्राइविंग लाइसेंस

    • पासपोर्ट

    रिहर्सल के दिन भी पास के साथ पहचान पत्र साथ रखना जरूरी होगा।

    सुरक्षा को लेकर जरूरी निर्देश

    फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सभी प्रवेश द्वारों पर कड़ी सुरक्षा जांच की जाएगी। दर्शकों को किसी भी प्रकार की नुकीली, ज्वलनशील या प्रतिबंधित वस्तु लाने की अनुमति नहीं होगी।

    गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आम लोगों के लिए एक खास मौका होती है, जहां वे परेड को बेहद करीब से और बिना किसी शुल्क के देख सकते हैं।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.