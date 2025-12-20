अंडा खाने से कैंसर होने का दावा कितना सच? FSSAI ने कर दिया साफ

डिजिटल डेस्क। अंडों को लेकर सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उठी स्वास्थ्य संबंधी आशंकाओं पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्पष्ट किया है कि देश में उपलब्ध अंडे मानव उपभोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। नियामक ने इन दावों को भ्रामक और वैज्ञानिक आधार से परे बताते हुए कहा कि इससे अनावश्यक डर फैल रहा है।

दरअसल, हाल के दिनों में कुछ पोस्ट और रिपोर्ट्स में अंडों में नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट्स (AOZ) जैसे कथित कैंसरकारी अवशेषों की मौजूदगी का आरोप लगाया गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए FSSAI ने कहा कि ऐसे दावे न तो प्रमाणित हैं और न ही स्थापित वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित।