    हैदराबाद के मंदिर में तोड़फोड़ के बाद बिगड़ा माहौल, मौके पर पहुंचे ओवैसी; VIDEO

    तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद देर रात माहौल तनावपूर्ण हो गया। हैदराबाद के पूरनपुल दरवाजा इलाके में अज्ञात व्यक ...और पढ़ें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 02:43:24 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 02:43:24 PM (IST)
    हैदराबाद के मंदिर में तोड़फोड़ के बाद बिगड़ा माहौल, मौके पर पहुंचे ओवैसी; VIDEO
    हैदराबाद के मंदिर में तोड़फोड़ के बाद बिगड़ा माहौल।

    HighLights

    1. मंदिर में तोड़फोड़ के बाद हैदराबाद में हंगामा।
    2. मौके पर ओवैसी ने पहुंचकर की शांति की अपील।
    3. बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना।

    डिजिटल डेस्क। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद देर रात माहौल तनावपूर्ण हो गया। हैदराबाद के पूरनपुल दरवाजा इलाके में अज्ञात व्यक्ति द्वारा मंदिर को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर सामने आते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और स्थिति हिंसक होने की कगार पर पहुंच गई। हालांकि, पुलिस ने समय रहते मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया।

    पुलिस के अनुसार, देर शाम मंदिर में तोड़फोड़ की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। गुस्साए लोगों के कारण इलाके में तनाव बढ़ गया, लेकिन अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनाए रखने के प्रयास जारी हैं, हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस सतर्क है।


    मौके पर पहुंचे ओवैसी, की शांति की अपील

    हैदराबाद से सांसद और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने घटना की जानकारी मिलने के बाद सुबह घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि मामले की जांच पुलिस कर रही है। ओवैसी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया।

    पुलिस जांच में जुटी

    पुलिस का कहना है कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मंदिर में तोड़फोड़ किसने और किस उद्देश्य से की। मामले की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की भ्रामक सूचना न फैलाने की अपील की है।

    बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

    इस घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस शासित तेलंगाना में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तेलंगाना बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि राज्य में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के चलते सख्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाया।

    तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव भी घटनास्थल पर पहुंचे और कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मंदिरों की सुरक्षा को लेकर बीजेपी हमेशा मुखर रहेगी। उन्होंने राज्य सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

