हैदराबाद के मंदिर में तोड़फोड़ के बाद बिगड़ा माहौल, मौके पर पहुंचे ओवैसी; VIDEO

डिजिटल डेस्क। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद देर रात माहौल तनावपूर्ण हो गया। हैदराबाद के पूरनपुल दरवाजा इलाके में अज्ञात व्यक्ति द्वारा मंदिर को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर सामने आते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और स्थिति हिंसक होने की कगार पर पहुंच गई। हालांकि, पुलिस ने समय रहते मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया।

पुलिस के अनुसार, देर शाम मंदिर में तोड़फोड़ की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। गुस्साए लोगों के कारण इलाके में तनाव बढ़ गया, लेकिन अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनाए रखने के प्रयास जारी हैं, हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस सतर्क है।

मौके पर पहुंचे ओवैसी, की शांति की अपील हैदराबाद से सांसद और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने घटना की जानकारी मिलने के बाद सुबह घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि मामले की जांच पुलिस कर रही है। ओवैसी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। पुलिस जांच में जुटी पुलिस का कहना है कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मंदिर में तोड़फोड़ किसने और किस उद्देश्य से की। मामले की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की भ्रामक सूचना न फैलाने की अपील की है।