Weather Update: ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड, घने कोहरे के बाद अब बारिश की मार! दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में IMD का अलर्ट

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत इन दिनों भीषण ठंड, शीतलहर (Cold Wave) और घने कोहरे की तिहरी मार झेल रहा है। मौसम विभाग (IMD Snowfall Rain Alert) के अनुसार जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारी बर्फबारी हो रही है। इसका सीधा असर मैदानी क्षेत्रों के तापमान पर पड़ रहा है, जहां पारा तेजी से नीचे लुढ़क (Weather Update) गया है। छह राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले दो से तीन दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ झारखंड और ओडिशा में गंभीर शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। ठंडी हवाओं और कमजोर धूप के कारण दिन के समय भी गलन महसूस की जा रही है।
उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में आगामी पांच से छह दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। 19 जनवरी तक उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। इससे मैदानी इलाकों में ठंड का असर और बढ़ सकता है। हालांकि 18 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव धीरे-धीरे कमजोर पड़ने की उम्मीद है।
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने के बाद न्यूनतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी संभव है। इसके बावजूद पूरी तरह राहत मिलने में समय लग सकता है, क्योंकि एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।
गुरुवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री या उसके आसपास दर्ज किया गया। पंजाब के बलोवाल में तापमान शून्य डिग्री रहा। दिल्ली में इस सीजन की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई। सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो जनवरी 2023 के बाद सबसे कम है। पालम क्षेत्र में तापमान 2.3 डिग्री तक गिर गया, जो वर्ष 2010 के बाद का सबसे निचला स्तर है।
हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री दर्ज किया गया। लगातार चार दिनों से दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं और शुक्रवार को भी इससे राहत मिलने की संभावना नहीं जताई गई है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी ठंडी हवाओं का प्रभाव देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी तापमान में तेज गिरावट आई है। झारखंड के गुमला में न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे क्षेत्र में सबसे कम रहा। इन क्षेत्रों में मौसम सामान्यतः साफ रहने की संभावना है, लेकिन सुबह के समय घना कोहरा और ठंडी हवाएं गलन बढ़ा रही हैं।
IMD के अनुसार देश के 6 राज्यों में अगले 72 घंटे में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 16 से 20 जनवरी के दौरान जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश-बर्फबारी होने की संभावना जताई है। इसके अलावा, उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी हो सकती है।
18 से 20 जनवरी के दौरान चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में और 19 और 20 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है। साथ ही, 14 जनवरी को लक्षद्वीप में कई जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।