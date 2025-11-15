Weather Update: राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों में शीत लहर की चेतावनी जारी, दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट

डिटिजल डेस्क: देश भर में मौसम का हाल बदलने लगा है। उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। कई राज्यों तेजी से ठंड बढ़ने लगी है। अब सुबह शाम के साथ दिन के समय भी हल्की सिहरन महसूस होने लगी है। मौसम विभाग की ओर से देश के कई राज्योंमें शीत लहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना भी जताई है।
मौसम विभाग के अनुसार, 15 और 16 नंवबर को पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में शीत लहर चल सकती है। जिससे तापमान में तेजी से गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी।
वहीं मौसम विभाग की माने, तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और माहे के कुछ इलाकों में 16 नवंबर तक बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया है। वहीं 16 से 18 नवंबर के बीच आंध्र प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर भारी बारिश होने की संभावना है।
राजधानी दिल्ली में सर्दी बढ़ने वाली है। शनिवार की सुबह तेज ठंडी का अहसास हुआ। इसके साथ प्रदूषण के कारण पूरे एनसीआर में स्मॉग छाया हुआ है। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में समस्या आ रही है। दिल्ली के कुछ इलाकों में तो AQI 410 के पार चला गया है। इसके साथ ही ठंड भी लगातार बढ़ रही है।
उत्तर भारत में चलने वाले शीत लहर का असर उत्तर प्रदेश पर भी देखने को मिलने वाला है। शीतलहर के साथ ही राज्य के तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में तेज सर्द हवाओं के साथ हल्का कोहरा और धुंध की भी स्थिति बनेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ वाले इलाके में रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने वाला है। वहीं पूर्वांचल और कानपुर, बरेली, अयोध्या और बाराबंकी में न्यूनतम तापमान 8-10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
यह भी पढ़ें- 'गंगा बिहार से बहते हुए बंगाल पहुंचती है...' बिहार में जीत के बाद पीएम मोदी का अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल
मौसम का यही हाल बिहार में भी है। उत्तर प्रेदश और झारखंड के शीतलहर का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार के कई इलाकों में सुबह शाम कोहरा छाने लगा है। साथ ही तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है। यहा अचानक से ठंड बढ़ने लगी है।