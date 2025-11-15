Weather Update: राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों में शीत लहर की चेतावनी जारी, दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट

डिटिजल डेस्क: देश भर में मौसम का हाल बदलने लगा है। उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। कई राज्यों तेजी से ठंड बढ़ने लगी है। अब सुबह शाम के साथ दिन के समय भी हल्की सिहरन महसूस होने लगी है। मौसम विभाग की ओर से देश के कई राज्योंमें शीत लहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना भी जताई है।

शीत लहर की चपेट में कई राज्य मौसम विभाग के अनुसार, 15 और 16 नंवबर को पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में शीत लहर चल सकती है। जिससे तापमान में तेजी से गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। दक्षिण भारत में बारिश की चेतावनी वहीं मौसम विभाग की माने, तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और माहे के कुछ इलाकों में 16 नवंबर तक बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया है। वहीं 16 से 18 नवंबर के बीच आंध्र प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर भारी बारिश होने की संभावना है।