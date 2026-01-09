Weather Update: 'चिल्ला-ए-कलां' के बीच कश्मीर में रिकॉर्ड ठंड, मैदानी राज्यों में शीतलहर का प्रकोप; IMD का अलर्ट

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का असर (Cold Wave)लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को तापमान में और गिरावट दर्ज की गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। जम्मू-कश्मीर में विश्व प्रसिद्ध डल झील सहित कई जल स्रोतों के किनारे बर्फ जम गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्से भी बर्फीली ठंड की चपेट में हैं।
जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर सहित कई इलाकों में इस मौसम (Weather Update)की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार, बुधवार रात श्रीनगर का न्यूनतम तापमान माइनस 5.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मंगलवार रात के माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3.5 डिग्री कम है। यह तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री नीचे रहा।
कश्मीर घाटी में गांदरबल जिले का सोनमर्ग सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गुलमर्ग में तापमान माइनस 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पूरी घाटी इस समय ‘चिल्ला-ए-कलां’ के 40 दिवसीय अत्यधिक ठंड के दौर से गुजर रही है, जिसमें तापमान शून्य से काफी नीचे चला जाता है और बर्फबारी की संभावना बनी रहती है।
हिमाचल प्रदेश में भी सर्दी का प्रकोप जारी है। राज्य के 12 जिलों में से सात जिलों में तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। कुकुमसेरी सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ताबो में तापमान माइनस 8.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने नौ से 12 जनवरी तक ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। आइएमडी के अनुसार, 20 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि बादल छाए रहने की संभावना है। घाटी में 10 जनवरी तक रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी ठंड का असर बरकरार है। यहां अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस वर्ष अब तक का सबसे कम और सर्दी के मौसम का तीसरा सबसे कम न्यूनतम तापमान है। यह सामान्य औसत से 1.1 डिग्री कम रहा। पालम सबसे ठंडा स्टेशन रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइएमडी ने शुक्रवार को घने कोहरे के चलते येलो अलर्ट जारी किया है।
Fog Alert – Stay Safe, Stay Warm!
A high probability of dense to very dense fog is expected across Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, and extending from Assam and Meghalaya through Bihar, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Jammu Region, Madhya Pradesh, Nagaland, Manipur,… pic.twitter.com/UlMi3BRyz4
— India Meteorological Department (@Indiametdept) January 8, 2026
उत्तर प्रदेश में भी ठंड और कोहरे का असर देखने को मिला। राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के नारनौल में न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस रहा, जो राज्य में सबसे कम रहा। पंजाब में बठिंडा सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के सीकर जिले में भी ठंड का प्रकोप जारी रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।