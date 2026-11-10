राहुल गांधी से पहले भी था एक बेटा... सोनिया गांधी की आत्मकथा में बड़ा खुलासा, जन्म के बाद हुई थी मौत

डिजिटल डेस्क। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी हालिया आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में अपने जीवन के उस अनछुए और त्रासद अध्याय का खुलासा किया है, जिससे देश अब तक अनभिज्ञ था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, राहुल गांधी के जन्म से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने पहले नवजात बेटे को खो दिया था।

इंदिरा गांधी ने गले लगाकर जताई थी खुशी, जनवरी 1969 में पसरा मातम किताब में सोनिया गांधी लिखती हैं कि जब 1968 के अंतिम महीनों में उनके गर्भवती होने की खबर आई, तो तीन मूर्ति और गांधी परिवार में अपार उल्लास का वातावरण बन गया था। स्वभाव से बेहद गंभीर रहने वाली तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी अपनी बहू को गले से लगा लिया था और आत्मीयता से कहा था कि "एक बड़ा बच्चा अब दूसरे बच्चे को जन्म देने जा रहा है।"

किंतु यह खुशी क्षणिक साबित हुई। नियत समय से लगभग दो माह पूर्व ही सोनिया गांधी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और 18 जनवरी 1969 को उन्होंने एक प्री-मैच्योर बेटे को जन्म दिया। इनक्यूबेटर में सुनी थी पहली पुकार, नम आंखों से राजीव संग बिलख पड़ी थीं सोनिया सोनिया गांधी उस मर्मस्पर्शी पल को याद करते हुए लिखती हैं कि घने काले बालों और पतली उंगलियों वाले उस नन्हें मासूम को इनक्यूबेटर में देखते ही वे दोनों उससे भावनात्मक रूप से पूरी तरह बंध गए थे। हालांकि, चिकित्सकों ने राजीव गांधी को पहले ही आगाह कर दिया था कि नवजात के बचने की उम्मीद बेहद क्षीण है। जन्म के कुछ ही घंटों बाद अगली सुबह शिशु ने दम तोड़ दिया। इस आघात ने राजीव गांधी जैसे शांत व्यक्तित्व को भी भीतर से झकझोर दिया और वे सोनिया को थामकर रो पड़े। बाहर दौरे पर मौजूद इंदिरा गांधी भी खबर पाते ही सीधे अस्पताल पहुंचीं और दोनों को ढांढस बंधाया।