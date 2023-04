सिलवासा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज रोड शो किया। यहां उन्‍होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में, हमने समर्पण और सेवा के साथ काम करना शुरू किया और आज दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली को अपना पहला राष्ट्रीय शैक्षणिक चिकित्सा संगठन (NAMO) मेडिकल कॉलेज मिला। पिछले 5 वर्षों में, केंद्र सरकार ने सिलवासा को अच्छा बुनियादी ढांचा, सड़कें, पुल, स्कूल और बेहतर जलापूर्ति प्रदान करने के लिए 5500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं।

पिछले 9 साल में हमने देश में काम करने की एक नई शैली विकसित की है। हम नई कार्य संस्कृति लेकर आए हैं। जिस काम का शिलान्यास हुआ है, उसे पूरा करने के लिए अब हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आजादी के दशक बीत गए लेकिन दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना।

दशकों तक देश पर राज करने वालों ने यहां के युवाओं के साथ हो रहे अन्याय की कभी परवाह नहीं की। वे समझ गए थे कि इस छोटे से केंद्र शासित प्रदेश को विकसित करने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा।

#WATCH | In the last 9 years, we have developed a new style of working in the country. We have brought a new work culture. Now every possible effort is being made to complete the work for which the foundation stone has been laid: PM Narendra Modi pic.twitter.com/KqUAchXKsS

