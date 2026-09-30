'EVM हटाओ-बैलेट लाओ...' INDI गठबंधन की बैठक में खरगे ने चुनाव सुधार के लिए रखीं 5 बड़ी मांगें

डिजिटल डेस्क। विपक्षी दलों के प्रमुख संगठन 'इंडी गठबंधन' की एक महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में सामने आ रही अनियमितताओं और कथित खामियों के खिलाफ एक संयुक्त आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना था। बैठक में गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया और चुनावी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया।

बैठक के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए आगामी चुनावों को पुरानी बैलेट पेपर (मतपत्र) प्रणाली से कराने की पुरजोर वकालत की। खरगे द्वारा रखी गई 5 प्रमुख मांगें इस उच्चस्तरीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।