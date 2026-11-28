डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर इंडी (INDI) गठबंधन ने शनिवार को तीन प्रमुख मांगे रखी हैं। मांग की गई है कि लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या को बरकरार रखा जाए, मौजूदा सदस्य संख्या के भीतर ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाए और अगले 25 वर्षों तक राज्यों के बीच सीटों का आवंटन यथावत रखा जाए।

नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई, जिसके बाद कांग्रेस ने अपनी मांगें रखीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और विपक्ष के कई अन्य नेताओं ने एक बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक का मकसद प्रस्तावित कानून पर चर्चा करना और 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार करना था।

कांग्रेस ने रखीं मांगें एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस ने कहा कि बैठक में प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर चर्चा हुई और इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष का रुख फिर से दोहराया गया। पार्टी ने कहा, "हमारी स्पष्ट मांगें हैं: लोकसभा की मौजूदा संख्या को बरकरार रखा जाए, लोकसभा की मौजूदा संख्या के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाए और अगले 25 वर्षों तक लोकसभा में राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा कायम रखा जाए।" मल्लिकार्जुन खरगे का आरोप बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि सरकार अब लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव ला रही है, जिसका लक्ष्य 800 पार करना है। उन्होंने कहा कि इससे पहले सरकार का चुनावी नारा 400 पार था, जो अब पीछे छूट गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम का मकसद सत्ताधारी दल को हमेशा के लिए सत्ता हथियाने और बनाए रखने में मदद करना है।

खरगे ने सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि प्रस्तावित संशोधन में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के हितों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि हर राज्य में इन समुदायों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात में होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि प्रस्तावित कानून में एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा, "इसके अलावा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। यह अन्याय है... किसी भी राज्य में एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, उस राज्य में उनकी आबादी के अनुपात में होनी चाहिए। नतीजतन, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए लेकिन, प्रस्तावित संशोधन में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।" यह भी पढ़ें- परिसीमन क्या है? जानिए कैसे तय होती हैं लोकसभा और विधानसभा की सीटें, समझिए पूरा गणित आने वाली 2026 की जनगणना की ओर इशारा करते हुए खरगे ने सवाल उठाया कि सरकार इस प्रक्रिया के लिए नवीनतम जनसंख्या डेटा का उपयोग करने के मुद्दे पर चुप क्यों है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनगणना के ताजा आंकड़ों के आधार पर एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात में बढ़नी चाहिए, लेकिन प्रस्तावित संशोधन का मकसद इन समुदायों को उनका उचित हिस्सा देने से रोकना लगता है। बैठक में कौन-कौन हुआ शामिल? बैठक में शामिल होने वालों में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, सैयद नासिर हुसैन, प्रमोद तिवारी और गौरव गोगोई के साथ-साथ तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओ'ब्रायन शामिल थे। इसके अलावा, सीपीआई (एम) नेता ए. रहीम, राष्ट्रीय समाज पार्टी के सांसद एन. के. प्रेमचंद्रन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता चौधरी मोहम्मद रमजान, राष्ट्रीय जनता दल के नेता अभय कुशवाहा और मनोज झा, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता ई. टी. मोहम्मद बशीर भी मौजूद थे।