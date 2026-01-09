भारत ऊर्जा सप्ताह-2026 (इंडिया एनर्जी वीक-2026) 27 से 30 जनवरी, 2026 तक गोवा में आयोजित होगा, जिसमें वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के दुनिया भर के मंत्री, वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति निर्माता, वित्तीय संस्थान, शिक्षाविद और प्रौद्योगिकी प्रदाता शामिल रहेंगे। वर्ष के इस पहले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के व्यावहारिक और मापनीय उपायों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों की बढ़ती माँग, भू-राजनीतिक अनिश्चितता और जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रतिबद्धताओं के बढ़ते दबाव के बीच आईईडब्ल्यू 2026, संवाद और सहयोग का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। इसके पिछले आयोजनों की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, इस बार ऊर्जा सुरक्षा सम्मेलन में 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। 2025 के आयोजन में 68 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया था, जिनमें 570 प्रदर्शक और 5,400 सम्मेलन प्रतिनिधि शामिल रहे। आयोजन के पिछले संस्करण में 100 सम्मेलन सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 540 से अधिक वैश्विक वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इस बार भारत ऊर्जा सप्ताह-2026 संस्करण और भी विस्तारित होगा, जिससे यह सम्मेलन विश्व के अग्रणी ऊर्जा संवाद मंचों में और भी महत्वपूर्ण बनेगा।

भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में भारतीय पेट्रोलियम उद्योग संघ- एफआईपीआई तथा डीएमजी इवेंट्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित, आईईडब्ल्यू 2026, ऊर्जा सुरक्षा, वहनीयता और संधारणीयता पर सहयोग के लिए तटस्थ और वैश्विक स्तर पर जुड़ा मंच है। इसमें अमरीका, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडलों के भाग लेने की संभावना है, जो वैश्विक ऊर्जा कूटनीति में इंडिया एनर्जी वीक की बढ़ती भूमिका दर्शाती है। भारत का सुधारोन्मुखी ऊर्जा ढाँचा इंडिया एनर्जी वीक-2026 भारत का सुधार-आधारित ऊर्जा मॉडल प्रस्तुत करेगा, जिसमें आर्थिक विकास, जलवायु संबंधी दायित्व और उपभोक्ता संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित है। तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम 2025 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 के तहत किए गए अहम् विधायी और नियामक सुधारों से अपस्ट्रीम पारिस्थितिकी तंत्र (तेल क्षेत्र की खोज और उत्खनन) मजबूत हुआ है। इन सुधारों में अन्वेषण, उत्पादन, डीकार्बनाइजेशन और एकीकृत ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित एकल पेट्रोलियम लीज़; 180 दिनों के भीतर अनिवार्य लीज़ निर्णयों पर समयबद्ध अनुमोदन; तेल क्षेत्र के आर्थिक जीवनकाल तक विस्तारित होने वाली 30 वर्षों तक की दीर्घकालिक लीज़; अवसंरचना साझाकरण तंत्र; और मध्यस्थता और क्षतिपूर्ति सुरक्षा उपायों सहित निवेशक जोखिम-कम करने के प्रावधान शामिल हैं।

स्वच्छ ऊर्जा और इथेनॉल कार्यक्रम भारत का इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर उदाहरण बन गया है। इससे वर्ष 2014 से अब तक 1.59 लाख करोड़ रुपए की कुल विदेशी मुद्रा बचत, कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में 813 लाख मीट्रिक टन कमी, 270 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रतिस्थापन, तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल डिस्टिलर्स को 2.32 लाख करोड़ रुपए का भुगतान और किसानों को सीधे 1.39 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में जैव ईंधन, हरित हाइड्रोजन, संधारणीय ईंधन और कम कार्बन उत्सर्जन वालीं उभरती प्रौद्योगिकियों पर आईईडब्ल्यू 2026 में प्रमुखता से चर्चा होगी। अवसंरचना विस्तार और ऊर्जा सुरक्षा भारत ने दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए घरेलू तेल खोज और बुनियादी ढाँचे का सुदृढ़ीकरण जारी रखा है। देश में खुदरा पेट्रोल विक्रय केंद्रों की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 52 हजार से बढ़कर वर्ष 2025 में एक लाख से अधिक हो गई है। सीएनजी पम्प स्टेशनों की संख्या लगभग 968 से बढ़कर 8,477 से अधिक पहुँच गई है। घरेलू पीएनजी गैस कनेक्शंस की संख्या 25 लाख से बढ़कर 1.59 करोड़ से अधिक हो गई है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क करीब 66 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 25,923 किलोमीटर से अधिक पहुँच गया है। शहरी गैस वितरण अब द्वीपीय हिस्से को छोड़कर देशभर में उपलब्ध है। मूल्य स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण ऊर्जा कीमतों में वैश्विक अस्थिरता के बावजूद, भारत ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में स्थिरता बनाए रखी है। वर्ष 2021 से प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहीं भारत में 2025 में कीमतें 2021 की तुलना में काफी कम रहीं। पेट्रोल पर 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 16 रुपए प्रति लीटर की केंद्रीय उत्पाद शुल्क कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया। तेल विपणन कंपनियों ने मार्च 2024 में 2 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त मूल्य कटौती की। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना लाभार्थियों के लिए घरेलू गैस का मूल्य लगभग 553 रुपए प्रति सिलेंडर पर स्थिर रखा गया है, जो वैश्विक स्तर पर न्यूनतम कीमतों में एक है। वैश्विक ऊर्जा संवाद हेतु मंच चार दिन तक चलने वाले आईईडब्ल्यू 2026 सम्मेलन में मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठकें, सीईओ डायलॉग्स, सार्वजनिक-निजी क्षेत्र संवाद, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, प्रदर्शनियाँ, सामाजिक कार्यक्रम और मीडिया से जुड़ाव कार्यक्रम होंगे। विशेष सत्र में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, हरित वित्त, संवहनीय ईंधन, चक्रीयता, डिजिटल बदलाव और कार्यबल विकास पर केंद्रित चर्चा होगी। व्यापक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और देश-विशिष्ट के पवेलियनों से युक्त विस्तारित प्रदर्शनी में ऊर्जा मूल्य संपूर्ण श्रृंखला की सैकड़ों कंपनियां भाग लेंगी।