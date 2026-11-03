280 की स्पीड, Wi-Fi, LED लाइटिंग और बहुत कुछ... भारत की पहली बुलेट ट्रेन के टॉप 20 फीचर्स

डिजिटल डेस्क। भारतीय रेलवे के इतिहास में हाई-स्पीड यात्रा का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन 'B28' निर्माण और सुरक्षा परीक्षण के अहम चरणों से गुजर रही है। बेंगलुरु स्थित भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) संयंत्र में तैयार हो रही आठ कोचों वाली इन ट्रेनों का हाल ही में 'व्हीकल बॉडी शेल असेसमेंट' (स्क्वीज टेस्ट) पूरा किया गया।

अत्यधिक गति पर दौड़ने वाली इस ट्रेन के बाहरी ढांचे की मजबूती और भीषण दबाव सहने की क्षमता को प्रमाणित करने के लिए यह परीक्षण अनिवार्य माना जाता है।

कॉरिडोर निर्माण और संचालन की तय समय-सीमा

रेल मंत्रालय के अनुसार, 508 किलोमीटर लंबे मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) प्रोजेक्ट के गुजरात हिस्से को दिसंबर 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य है, जबकि पूरे रूट पर दिसंबर 2030 तक काम पूरा करने की योजना है। परीक्षण के स्तर पर, सूरत से वापी के 100 किमी खंड पर मई-जून 2027 में ट्रायल रन प्रस्तावित है और अगस्त 2027 से इस खंड पर व्यावसायिक संचालन शुरू होने की संभावना है। बुलेट ट्रेन के चलने से दोनों प्रमुख शहरों के बीच यात्रा का समय 6.5 घंटे से सिमटकर मात्र 1 घंटा 58 मिनट रह जाएगा।