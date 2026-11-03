280 की स्पीड, Wi-Fi, LED लाइटिंग और बहुत कुछ... भारत की पहली बुलेट ट्रेन के टॉप 20 फीचर्स
भारतीय रेलवे के इतिहास में हाई-स्पीड यात्रा का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन 'B28' निर्माण और सुरक्षा परीक्षण के अहम चरणों से गुजर रही है।
Publish Date: Tue, 03 Nov 2026 04:26:47 PM (IST)Updated Date: Tue, 03 Nov 2026 04:26:47 PM (IST)
भारत की पहली बुलेट ट्रेन के टॉप 20 फीचर्स
HighLights
- देश की पहली बुलेट ट्रेन B28 का स्क्वीज टेस्ट पूरा हुआ
- 280 किमी/घंटे की टेस्टिंग स्पीड, 557 यात्रियों की क्षमता
- सूरत-वापी रूट पर 2027 में ट्रायल, 12 स्टेशनों पर ठहराव
डिजिटल डेस्क। भारतीय रेलवे के इतिहास में हाई-स्पीड यात्रा का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन 'B28' निर्माण और सुरक्षा परीक्षण के अहम चरणों से गुजर रही है। बेंगलुरु स्थित भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) संयंत्र में तैयार हो रही आठ कोचों वाली इन ट्रेनों का हाल ही में 'व्हीकल बॉडी शेल असेसमेंट' (स्क्वीज टेस्ट) पूरा किया गया।
अत्यधिक गति पर दौड़ने वाली इस ट्रेन के बाहरी ढांचे की मजबूती और भीषण दबाव सहने की क्षमता को प्रमाणित करने के लिए यह परीक्षण अनिवार्य माना जाता है।
कॉरिडोर निर्माण और संचालन की तय समय-सीमा
रेल मंत्रालय के अनुसार, 508 किलोमीटर लंबे मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) प्रोजेक्ट के गुजरात हिस्से को दिसंबर 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य है, जबकि पूरे रूट पर दिसंबर 2030 तक काम पूरा करने की योजना है। परीक्षण के स्तर पर, सूरत से वापी के 100 किमी खंड पर मई-जून 2027 में ट्रायल रन प्रस्तावित है और अगस्त 2027 से इस खंड पर व्यावसायिक संचालन शुरू होने की संभावना है। बुलेट ट्रेन के चलने से दोनों प्रमुख शहरों के बीच यात्रा का समय 6.5 घंटे से सिमटकर मात्र 1 घंटा 58 मिनट रह जाएगा।
B28 बुलेट ट्रेन की 20 प्रमुख विशेषताएं और सुविधाएं
- गति सीमा: अधिकतम 280 किमी/घंटा की परीक्षण गति और 249 किमी/घंटा की परिचालन गति।
- ऊर्जा दक्षता: आधुनिक रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, जो ब्रेक लगाने पर ऊर्जा रीसायकल कर बिजली बचाता है।
- कोच संरचना: प्रारंभिक रूप से 8 कोच (4 मोटर कार + 4 ट्रेलर कार), जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर 16 कोच तक विस्तारित किया जा सकता है।
- सीटिंग लेआउट: 7 स्टैंडर्ड-क्लास कोच (3×2 लेआउट) और 1 एग्जीक्यूटिव-क्लास कोच (2×2 लेआउट)।
- यात्री क्षमता: कुल 557 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए विशेष स्थान आरक्षित हैं।
- समावेशी सुविधाएं: दृष्टिबाधित यात्रियों के सुगम सफर के लिए सभी प्रमुख सूचना पट्टिकाओं पर ब्रेल लिपि का उपयोग।
- सुरक्षा संपर्क: आपात स्थिति में ट्रेन स्टाफ से संवाद के लिए यात्री केबिन और वेस्टिब्यूल में इमरजेंसी टॉक-बैक यूनिट्स।
- विहंगम दृश्य: हर सीट कतार के साथ बड़े आकार की पैनोरमिक खिड़कियां।
- ऑनबोर्ड मनोरंजन: प्री-लोडेड कंटेंट के साथ वाई-फाई आधारित पैसेंजर इन्फोटेनमेंट सिस्टम।
- सुरक्षित आवाजाही: एक कोच से दूसरे कोच में सुगम आवागमन के लिए पूरी तरह सीलबंद सिंगल-पीस गैंगवे।
- प्लेटफॉर्म सुरक्षा: प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच का अंतर पाटने के लिए दरवाजों पर स्वचालित अंदर-बाहर होने वाले रिट्रैक्टेबल स्टेप्स।
- इंटेलिजेंट कैब कंट्रोल: दोनों सिरों पर स्थित ड्राइवर कैब में तुरंत तकनीकी निर्णय और कंट्रोल सेंटर से समन्वय के लिए स्मार्ट ऑन-बोर्ड सिस्टम।
- सूचना प्रणाली: यात्रियों को यात्रा विवरण देने हेतु ऑटोमैटिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम।
- मल्टीलिंगुअल डिस्प्ले: कोचों में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में यात्रा विवरण दर्शाने वाली LCD स्क्रीन।
- ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था: पूरे रैक में आधुनिक और आंखों के अनुकूल एलईडी लाइटिंग।
- जलवायु नियंत्रण: तापमान और आर्द्रता को संतुलित रखने के लिए प्रति कोच दो आधुनिक HVAC (हीटिंग, वेंटिलेशन और एसी) यूनिट्स।
- ध्वनि नियंत्रण: कोच के अंदर शांत वातावरण बनाए रखने के लिए विशेष साउंड इंसुलेशन, नॉइज़-रिडक्शन कोटिंग, बोगी कवर और फेयरिंग्स।
- लगेज प्रबंधन: छोटे सामान के लिए ओवरहेड रैक और भारी सूटकेस के लिए फर्श पर मजबूत लगेज रैक।
- पावर कनेक्टिविटी: हर सीट पर मोबाइल, लैपटॉप और गैजेट्स चार्ज करने के लिए व्यक्तिगत पावर आउटलेट।
- पर्यावरण अनुकूल स्वच्छता: अपशिष्ट उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिए आधुनिक बायो-डाइजेस्टर शौचालय।
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मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर के 12 प्रमुख स्टेशन
यह हाई-स्पीड कॉरिडोर पश्चिमी भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों को परस्पर जोड़ेगा...
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