    By Digital DeskEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 04:59:01 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 04:59:01 PM (IST)
    बड़ा फैसलाः केंद्र सरकार ने पेन किलर निमेसुलाइड के 100 एमजी से अधिक के टैबलेट्स पर लगाया प्रतिबंध
    केंद्र सरकार ने पेन किलर निमेसुलाइड के 100 एमजी से अधिक के टैबलेट्स पर लगाया प्रतिबंध।

    1. स्वास्थ्य जोखिमों को बताया वजह
    2. बच्चों के लिए पहले से प्रतिबंधित
    3. कई देशों में पहले से है बैन

    डिजिटल डेस्क। केंद्र सरकार ने जानी-मानी पेन किलर दवा निमेसुलाइड को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 100 मिलीग्राम (mg) से अधिक डोज वाली निमेसुलाइड टैबलेट्स पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है।

    सरकार का कहना है कि अधिक मात्रा में इस दवा का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह फैसला ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) से परामर्श के बाद लिया है। प्रतिबंध ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत लागू किया गया है।

    स्वास्थ्य जोखिमों को बताया वजह

    स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 100 एमजी से ज्यादा डोज वाली निमेसुलाइड दवाएं मानव शरीर के लिए खतरनाक हो सकती हैं। मंत्रालय ने कहा कि दर्द से राहत के लिए बाजार में कई सुरक्षित और प्रभावी विकल्प पहले से मौजूद हैं, ऐसे में इस दवा की अधिक डोज की जरूरत नहीं है।


    बच्चों के लिए पहले से प्रतिबंधित

    निमेसुलाइड एक नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (NSAID) है, जिसका इस्तेमाल दर्द और सूजन के इलाज में किया जाता है। हालांकि, सरकार पहले भी इस दवा को लेकर चिंता जता चुकी है। वर्ष 2011 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निमेसुलाइड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था।

    सरकार ने निर्देश दिए थे कि बच्चों के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में इस दवा को शामिल न किया जाए, क्योंकि यह उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है।

    कई देशों में पहले से बैन

    निमेसुलाइड पर भारत से पहले ही कई देशों में प्रतिबंध लगाया जा चुका है। फिनलैंड, स्पेन, आयरलैंड और बेल्जियम जैसे यूरोपीय देशों ने वर्ष 2007 में ही इस दवा पर रोक लगा दी थी।

    इसके अलावा कनाडा, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम (UK) में भी निमेसुलाइड के उपयोग पर प्रतिबंध है।

