बड़ा फैसलाः केंद्र सरकार ने पेन किलर निमेसुलाइड के 100 एमजी से अधिक के टैबलेट्स पर लगाया प्रतिबंध

डिजिटल डेस्क। केंद्र सरकार ने जानी-मानी पेन किलर दवा निमेसुलाइड को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 100 मिलीग्राम (mg) से अधिक डोज वाली निमेसुलाइड टैबलेट्स पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि अधिक मात्रा में इस दवा का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह फैसला ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) से परामर्श के बाद लिया है। प्रतिबंध ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत लागू किया गया है।

स्वास्थ्य जोखिमों को बताया वजह स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 100 एमजी से ज्यादा डोज वाली निमेसुलाइड दवाएं मानव शरीर के लिए खतरनाक हो सकती हैं। मंत्रालय ने कहा कि दर्द से राहत के लिए बाजार में कई सुरक्षित और प्रभावी विकल्प पहले से मौजूद हैं, ऐसे में इस दवा की अधिक डोज की जरूरत नहीं है।