पुतिन की भारत यात्रा से बढ़ेगी देश की ताकत, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की नई डील!

डिजिटल डेस्क, नईदुनिया। वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने शुक्रवार को स्पष्ट संकेत दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जबरदस्त प्रदर्शन के मद्देनजर भारत एस-400 एयर डिफेंस मिसाइल प्रणालियों का रूस से अतिरिक्त बैच खरीद सकता है। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान बातचीत हो सकती है सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित खरीद पर दिसंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान बातचीत हो सकती है। भारत ने अक्टूबर, 2018 में रूस से एस-400 की पांच प्रणालियां खरीदने का समझौता किया था और इनमें से तीन की आपूर्ति हो चुकी है।

एस-400 अच्छी हथियार प्रणाली है- वायुसेना प्रमुख वायुसेना प्रमुख ने सालाना प्रेस कांन्फ्रेंस में कहा, ''एस-400 अच्छी हथियार प्रणाली है। जाहिर है इससे अच्छा परिणाम मिला। इसलिए ऐसी और प्रणालियों की जरूरत है। आप कितनी भी खरीद सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा कि योजना क्या है, क्या हम और खरीदना चाहते हैं, कितना खरीदना चाहते हैं, आदि।''

हमारी अपनी प्रणाली भी विकसित हो रही है- वायुसेना प्रमुख उन्होंने कहा, ''हमारी अपनी प्रणाली भी विकसित हो रही है। इसलिए हम इस पर फैसला लेंगे।'' एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं ने स्वदेशी 'सुदर्शन चक्र' वायु रक्षा प्रणाली पर काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त को महत्वपूर्ण सैन्य व नागरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और किसी भी दुश्मन के खतरे का निर्णायक जवाब देने के लिए स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की परियोजना की घोषणा की थी। 35 से 40 नए विमानों की आवश्यकता एयरचीफ मार्शल ने बताया कि वायुसेना ने रोडमैप-2047 के तहत अपनी लड़ाकू क्षमताओं का विस्तार करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है और वायुसेना को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अगले दो दशकों तक प्रतिवर्ष लड़ाकू विमानों सहित 35 से 40 नए विमानों की आवश्यकता होगी। वायुसेना की 114 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान खरीदने की महत्वाकांक्षी योजना पर सिंह ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमान विकल्पों में से एक है और मध्यम बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान (एमएमआरसीए) कार्यक्रम के मूल्यांकन के दौरान यह विमान सबसे उपयुक्त पाया गया था।