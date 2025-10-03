Bihar में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS अधिकारियों का तबादला, डॉ. चंद्रशेखर CM सचिवालय में होंगे सचिव

डिजिटल डेस्क। बिहार सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। मंगलवार देर रात सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर छह IAS अधिकारियों के तबादले (IAS Transfer) और नई नियुक्तियों का ऐलान किया गया। इस फेरबदल का असर सीधे राजधानी पटना से लेकर कई अहम विभागों तक दिखाई देगा।

मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव बने डा. चंद्रशेखर सिंह सबसे बड़ी और चर्चित नियुक्ति पटना जिले के नए जिलाधिकारी (डीएम) की है। 2010 बैच के आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर सिंह को दोबारा पटना का जिलाधिकारी बनाया गया है। वे इससे पहले भी जनवरी 2021 में इसी पद पर कार्य कर चुके हैं और उस कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक सख्ती और विकास कार्यों के बेहतर प्रबंधन को लेकर चर्चा में रहे थे। सिंह ने पटना से पहले मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी के रूप में भी काम किया है और बुधवार को वे आधिकारिक रूप से नया कार्यभार ग्रहण करेंगे।

जानें किसे कहां मिली जिम्मेदारी? 1. पटना के पूर्व जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक (2011 बैच) को नए दायित्व के साथ बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक (MD) बनाया गया है। सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे से जुड़े इस विभाग को बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल माना जाता है, ऐसे में उनकी भूमिका अहम होगी। 2. 2014 बैच के आईएएस अधिकारी आदित्य प्रकाश को स्वास्थ्य विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। यह जिम्मेदारी ऐसे समय में दी गई है जब राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार को लेकर लगातार चर्चाएँ हो रही हैं। माना जा रहा है कि वे विभाग में नई कार्यशैली और तेज़ निर्णय प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।