बियर से लेकर व्हिस्की तक... हर घूंट में नया रिकॉर्ड, शराब पीने में दुनिया से आगे निकले भारतीय

डिजिटल डेस्क। वैश्विक स्तर पर शराब की खपत में गिरावट के रुख के विपरीत भारतीय बाजार में अभूतपूर्व तेजी दर्ज की गई है। पेय पदार्थ क्षेत्र पर शोध करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था 'आईडब्ल्यूएसआर' (IWSR) के हालिया अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2026 की पहली छमाही (जनवरी से जून) में भारत में मादक पेय पदार्थों की कुल बिक्री में 10 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख उपभोक्ता देशों में मांग घटने के बावजूद भारत 21 प्रमुख वैश्विक बाजारों की सूची में सबसे तेज विस्तार करने वाला देश बनकर उभरा है।

बियर और नॉन-अल्कोहलिक श्रेणी में सबसे तेज गति रिपोर्ट के आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में लगभग सभी श्रेणियों में मांग में तेजी रही। विशेष रूप से बियर और गैर-मादक विकल्पों के प्रति रुझान सर्वाधिक बढ़ा है... नॉन-अल्कोहलिक बियर: इसमें सर्वाधिक 25 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई।

इसमें सर्वाधिक 25 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई। पारंपरिक बियर: 16 प्रतिशत की वृद्धि के साथ शीर्ष पर रही।

16 प्रतिशत की वृद्धि के साथ शीर्ष पर रही। रेडी-टू-ड्रिंक (आरटीडी / कॉकटेल): बिक्री में 12 प्रतिशत की तेजी आई।

बिक्री में 12 प्रतिशत की तेजी आई। ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की: मांग में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई।

मांग में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। फोर्टिफाइड वाइन: 7 प्रतिशत और स्टिल वाइन में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

7 प्रतिशत और स्टिल वाइन में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वोदका एवं जिन: दोनों श्रेणियों में 6-6 प्रतिशत का इजाफा हुआ।

दोनों श्रेणियों में 6-6 प्रतिशत का इजाफा हुआ। भारतीय व्हिस्की: 4 प्रतिशत की दर से बढ़ी।

4 प्रतिशत की दर से बढ़ी। रम और नॉन-कॉग्नेक ब्रांडी: 3-3 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। अमेरिका और चीन में गिरावट का दौर: वैश्विक खपत में 1% की कमी आईडब्ल्यूएसआर द्वारा विश्लेषित 21 प्रमुख देश जो संपूर्ण विश्व की करीब 76 प्रतिशत खपत का प्रतिनिधित्व करते हैं सामूहिक रूप से 1 प्रतिशत की गिरावट का सामना कर रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ता केंद्र अमेरिका में समग्र मांग और बियर दोनों में 4-4 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं, चीनी बाजार में कुल उपभोग 3 प्रतिशत और बियर में 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। यदि अमेरिका और चीन के आंकड़ों को अलग रखा जाए, तो शेष विश्व में यह वृद्धि केवल 1 प्रतिशत के आसपास सीमित रही।