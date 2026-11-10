बियर से लेकर व्हिस्की तक... हर घूंट में नया रिकॉर्ड, शराब पीने में दुनिया से आगे निकले भारतीय

डिजिटल डेस्क। वैश्विक स्तर पर शराब की खपत में गिरावट के रुख के विपरीत भारतीय बाजार में अभूतपूर्व तेजी दर्ज की गई है। पेय पदार्थ क्षेत्र पर शोध करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था 'आईडब्ल्यूएसआर' (IWSR) के हालिया अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2026 की पहली छमाही (जनवरी से जून) में भारत में मादक पेय पदार्थों की कुल बिक्री में 10 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख उपभोक्ता देशों में मांग घटने के बावजूद भारत 21 प्रमुख वैश्विक बाजारों की सूची में सबसे तेज विस्तार करने वाला देश बनकर उभरा है।
रिपोर्ट के आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में लगभग सभी श्रेणियों में मांग में तेजी रही। विशेष रूप से बियर और गैर-मादक विकल्पों के प्रति रुझान सर्वाधिक बढ़ा है...
आईडब्ल्यूएसआर द्वारा विश्लेषित 21 प्रमुख देश जो संपूर्ण विश्व की करीब 76 प्रतिशत खपत का प्रतिनिधित्व करते हैं सामूहिक रूप से 1 प्रतिशत की गिरावट का सामना कर रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ता केंद्र अमेरिका में समग्र मांग और बियर दोनों में 4-4 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं, चीनी बाजार में कुल उपभोग 3 प्रतिशत और बियर में 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। यदि अमेरिका और चीन के आंकड़ों को अलग रखा जाए, तो शेष विश्व में यह वृद्धि केवल 1 प्रतिशत के आसपास सीमित रही।
भारत के शीर्ष पर बने रहने के साथ ही कुछ अन्य उभरते बाजारों में भी सकारात्मक रुख देखा गया है। कोलंबिया 9 प्रतिशत की बढ़त के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि दक्षिण अफ्रीका में 5 प्रतिशत, ब्राजील में 3 प्रतिशत और ब्रिटेन में 2 प्रतिशत का विस्तार हुआ। इसके अतिरिक्त मेक्सिको और थाईलैंड में भी खपत में सुधार देखा गया।
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, पश्चिमी और विकसित देशों में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता, वजन घटाने वाली जीएलपी-1 (GLP-1) दवाओं का बढ़ता चलन, उच्च मुद्रास्फीति और आर्थिक सुस्ती के कारण लोग मदिरापान से दूरी बना रहे हैं। इसके विपरीत, भारत में युवाओं की विशाल आबादी, बढ़ता मध्यम वर्ग, बदलती जीवनशैली और प्रीमियम उत्पादों को अपनाने की प्रवृत्ति बाजार को गति दे रही है। आईडब्ल्यूएसआर के प्रबंध निदेशक मार्टेन लोडेविजक्स का आकलन है कि वैश्विक ब्रांड्स के विस्तार के लिए भारत अब दुनिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक बाजारों में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है।