खत्म हुआ इंतजार... देश को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, इतना होगा किराया

डिजिटल डेस्क। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का इंतजार खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा से हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या जंक्शन) के बीच चलने वाली इस अत्याधुनिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह न केवल लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाएगी, बल्कि उत्तर-पूर्व और बंगाल के बीच कनेक्टिविटी का नया अध्याय भी लिखेगी।

इस उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी ने मालदा में 3,250 करोड़ रुपये से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया और 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई, जो न्यू जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेंगी।

रफ्तार और समय की बचत

अब तक देश में केवल 'चेयर कार' वंदे भारत ट्रेनें चल रही थीं, जिनमें बैठकर सफर करना होता था। पहली बार स्लीपर कोच वाली वंदे भारत को ट्रैक पर उतारा गया है।

अधिकतम क्षमता: इस ट्रेन को 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है।

संचालन गति: वर्तमान में यह ट्रैक पर 120-130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी।

समय की बचत: हावड़ा-गुवाहाटी मार्ग पर यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।

अत्याधुनिक और लग्जरी सुविधाएं

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, यह ट्रेन यात्रियों को किफायती किराए में हवाई यात्रा जैसा अनुभव देगी। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

आरामदायक बर्थ: एर्गोनोमिक डिजाइन वाली बर्थ और विश्व स्तरीय सस्पेंशन सिस्टम सफर को थकान मुक्त बनाएंगे।

कीटाणुनाशक तकनीक: ट्रेन में एडवांस्ड डिसइन्फेक्शन सिस्टम लगाया गया है, जो हवा के 99% कीटाणुओं को नष्ट करने में सक्षम है।

ऑटोमैटिक दरवाजे: पूरी यात्रा के दौरान स्लाइडिंग दरवाजे बंद रहेंगे और केवल स्टेशन आने पर ही खुलेंगे।

स्मार्ट वॉशरूम: नलों में सेंसर लगे हैं और सफाई के लिए बेहतर वैक्यूम सिस्टम दिया गया है।

इमरजेंसी टॉक-बैक: आपातकालीन स्थिति में यात्री सीधे लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर से संवाद कर सकेंगे।

यह भी पढ़ें- PM Kisan Yojna: किसानों की मौज! इन किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपये, किस्त को लेकर बड़ी अपडेट आई सामने

किराया सूची (हावड़ा से गुवाहाटी)

भारतीय रेलवे ने स्लीपर वंदे भारत के लिए तीन श्रेणियों का किराया निर्धारित किया है (खाने के खर्च सहित):

श्रेणी (Category) - किराया (Fare)

फर्स्ट एसी (1AC) - ₹3,600

सेकंड एसी (2AC) - ₹3,000

थर्ड एसी (3AC) - ₹2,300

पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट

हावड़ा से कामाख्या तक चलने वाली यह ट्रेन न केवल आम यात्रियों के लिए वरदान साबित होगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन (कामाख्या मंदिर) और उत्तर बंगाल के चाय व पर्यटन उद्योग को भी गति देगी। पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई नई अमृत भारत ट्रेनें उत्तर बंगाल के सुदूर क्षेत्रों को भारत के बड़े शहरों से जोड़कर विकास के नए द्वार खोलेंगी।