दुश्मन के छूटेंगे पसीने! हवा से लेकर समुद्र तक बढ़ने जा रही भारत की ताकत, वायुसेना को मिलेगा अंतरिक्ष से सपोर्ट और नौसेना को समंदर का 'वरुणास्त्र'

बिजनेस डेस्क। भारत की रक्षा ताकत को और मजबूत बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने दो बड़ी डील की हैं। वायुसेना के लिए एक नया सैटेलाइट GSAT-7C बनने जा रहा है, वहीं नौसेना को समंदर में दुश्मन का सफाया करने वाला स्वदेशी 'वरुणास्त्र' टॉरपीडो मिलने वाला है।

वायुसेना को मिलेगा खुद का नया सैटेलाइट एयरफोर्स के कम्युनिकेशन को एकदम पक्का बनाने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के साथ ₹2,563 करोड़ की डील हुई है। इसके तहत GSAT-7C सैटेलाइट बनाया जाएगा, जो पूरी तरह भारत में ही डिजाइन और तैयार होगा। यह सैटेलाइट लड़ाकू विमानों, रडार, ड्रोन और कमांड सेंटर के बीच बातचीत को एकदम सेफ रखेगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि दूर-दराज के इलाकों में भी संपर्क टूटने नहीं देगा। साइबर अटैक या दुश्मन के सिग्नल जाम करने की कोशिशों के बाद भी वायुसेना का नेटवर्क बिना रुके काम करता रहेगा।