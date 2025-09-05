Trump की आलोचना पर जयशंकर ने दिखाया आईना... कहा- 'यूक्रेन युद्ध शीघ्र अंत करने के पक्ष में पहले से'

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि भारत यूक्रेन युद्ध के शीघ्र अंत और स्थायी शांति का समर्थन करता है। उन्होंने यह बयान अपने यूक्रेनी समकक्ष एंड्री सिबिहा के साथ फोन पर बातचीत के बाद दिया। बातचीत में दोनों नेताओं ने युद्ध रोकने और शांति बहाली को लेकर विस्तृत चर्चा की।

जयशंकर का सोशल मीडिया बयान जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “हमने द्विपक्षीय सहयोग और यूक्रेन संघर्ष पर विचार-विमर्श किया। भारत इस युद्ध के शीघ्र अंत और स्थायी शांति स्थापना का समर्थन करता है।” यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की स्थिति को लेकर सवाल उठाए थे।