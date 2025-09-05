मेरी खबरें
    'एक खटोला जेल के अंदर’ पर रील बना आफत, पुलिस ने 8 युवकों से थाने के बाहर लगवाई उठक-बैठक

    संभल के हयातनगर थाने के बाहर ‘गैंग्स्टर रील’ बनाने वाले आठ युवकों पर पुलिस ने कार्रवाई की। एक साल पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों से थाने के गेट पर माफी मंगवाई और उठक-बैठक कराई। सख्त निगरानी जारी है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 05 Sep 2025 05:44:30 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Sep 2025 05:44:30 AM (IST)
    'एक खटोला जेल के अंदर’ पर रील बना आफत, पुलिस ने 8 युवकों से थाने के बाहर लगवाई उठक-बैठक
    हयातनगर थाने के गेट पर उठक-बैठक लगाते रील बनाने वाले आरोपित।

    HighLights

    1. ‘गैंग्स्टर रील’ वायरल होने पर आठ युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
    2. गिरफ्तार आरोपियों से थाने के बाहर उठक-बैठक कराई गई।
    3. पुलिस ने कहा, अपराधी छवि गढ़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।

    एजेंसी, संभल। संभल जिले के हयातनगर थाने के बाहर आठ युवकों द्वारा बनाई गई एक रील इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। वीडियो में युवक ‘एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर’ गाने पर डांस करते दिखे। पुलिस के अनुसार यह वीडियो आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला है।

    करीब एक साल पुराना वीडियो

    जांच में सामने आया कि विवादित वीडियो कोई नया नहीं, बल्कि लगभग एक साल पुराना है। उस समय थाने के सामने स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आई बरात के दौरान कुछ युवकों ने हुड़दंग मचाते हुए यह रील बनाई थी। वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर फिर से पोस्ट किए जाने के बाद पुलिस की नज़र में आया।

    एफआईआर और गिरफ्तारी

    पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कांस्टेबल की तहरीर पर आठ नामजद युवकों और तीन-चार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पकड़े गए युवकों में शिवा गौतम, श्रेष्ठ कुमार, विनीत, शरद और चिंटू उर्फ रजनीकांत दिवेश शामिल हैं। इनके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ जिसमें विवादित वीडियो मौजूद था।

    थाने के बाहर उठक-बैठक कराई गई

    गिरफ्तार युवकों से पुलिस ने थाने के बाहर ही माफी मंगवाई। कान पकड़कर उनसे उठक-बैठक कराई गई और समझाया गया कि भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा न करें। पुलिस ने इसे एक नजीर बताया ताकि अन्य लोग ऐसे वीडियो बनाने से पहले सोचें।

    पुलिस की सख्ती

    अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराध की छवि गढ़ने वाले किसी भी कंटेंट पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

