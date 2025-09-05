'एक खटोला जेल के अंदर’ पर रील बना आफत, पुलिस ने 8 युवकों से थाने के बाहर लगवाई उठक-बैठक

एजेंसी, संभल। संभल जिले के हयातनगर थाने के बाहर आठ युवकों द्वारा बनाई गई एक रील इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। वीडियो में युवक ‘एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर’ गाने पर डांस करते दिखे। पुलिस के अनुसार यह वीडियो आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला है।

करीब एक साल पुराना वीडियो जांच में सामने आया कि विवादित वीडियो कोई नया नहीं, बल्कि लगभग एक साल पुराना है। उस समय थाने के सामने स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आई बरात के दौरान कुछ युवकों ने हुड़दंग मचाते हुए यह रील बनाई थी। वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर फिर से पोस्ट किए जाने के बाद पुलिस की नज़र में आया।