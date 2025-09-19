मेरी खबरें
    चीनी और पाकिस्तानी सीमा पर निगरानी बढ़ेगी, भारत खरीदेगा और इजरायली हेरान UAV

    भारत इजरायल से और अधिक Heron UAV drones खरीदने जा रहा है और इन्हें स्पाइक एंटी-टैंक मिसाइलों से लैस करने की योजना बना रहा है। चीनी और पाकिस्तानी सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। हाल ही में खरीदे गए उन्नत Heron Mark-2 ड्रोन सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लैस हैं।

    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 03:47:20 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 03:47:20 AM (IST)
    चीनी और पाकिस्तानी सीमा पर निगरानी बढ़ेगी, भारत खरीदेगा और इजरायली हेरान UAV
    भारत खरीदेगा और इजरायली हेरान UAV

    HighLights

    1. ऑपरेशन सिंदूर में सफलता के बाद भारत खरीदेगा और Heron drones.
    2. स्पाइक मिसाइलों से लैस कर सीमा पार दुश्मन को निशाना बनाने की तैयारी।
    3. चीन-पाकिस्तान सीमा पर निगरानी और सुरक्षा क्षमता होगी और मजबूत।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सशस्त्र बल (Indian Armed Forces) इस साल ऑपरेशन सिंदूर में सफल उपयोग के बाद इजरायल से और अधिक Heron UAV drones खरीदने जा रहे हैं। इन ड्रोन को भविष्य में हवा से दागी जाने वाली Spike NLOS (Non-Line of Sight) Anti-Tank Guided Missiles से लैस करने की भी योजना है।

    सेना नए ऑर्डर पर काम कर रही है

    हेरान ड्रोन का इस्तेमाल पहले से ही भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना कर रही है। खुफिया एजेंसियां भी इनका उपयोग विशेष अभियानों में करती हैं। रक्षा अधिकारियों के अनुसार, सेना नए ऑर्डर पर काम कर रही है और मई में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन ड्रोन ने इंटेलिजेंस, निगरानी और रेकग्नाइजेंस (ISR) मिशनों में अहम भूमिका निभाई।

    सशस्त्र बलों का एक वर्ग अब इन्हें हथियारों से लैस करने पर काम कर रहा है। स्पाइक मिसाइलों से सुसज्जित होने पर हेरान ड्रोन सीमा पार दुश्मन के ठिकानों को भी सटीकता से निशाना बना सकेंगे। वर्तमान में इनका उपयोग मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान सीमा पर लंबी दूरी की निगरानी में हो रहा है।

    प्रक्रिया से 87 नए UAV खरीदे जाएंगे

    भारत ने हाल के वर्षों में उन्नत Heron Mark-2 UAVs भी खरीदे हैं, जिनमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है। ये ड्रोन लंबे समय तक हवा में रहकर मिशन पूरे कर सकते हैं। इसके साथ ही, भारत का अपना स्वदेशी कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसके तहत प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से 87 नए UAV खरीदे जाएंगे।

