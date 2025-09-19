चीनी और पाकिस्तानी सीमा पर निगरानी बढ़ेगी, भारत खरीदेगा और इजरायली हेरान UAV

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सशस्त्र बल (Indian Armed Forces) इस साल ऑपरेशन सिंदूर में सफल उपयोग के बाद इजरायल से और अधिक Heron UAV drones खरीदने जा रहे हैं। इन ड्रोन को भविष्य में हवा से दागी जाने वाली Spike NLOS (Non-Line of Sight) Anti-Tank Guided Missiles से लैस करने की भी योजना है।

सेना नए ऑर्डर पर काम कर रही है हेरान ड्रोन का इस्तेमाल पहले से ही भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना कर रही है। खुफिया एजेंसियां भी इनका उपयोग विशेष अभियानों में करती हैं। रक्षा अधिकारियों के अनुसार, सेना नए ऑर्डर पर काम कर रही है और मई में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन ड्रोन ने इंटेलिजेंस, निगरानी और रेकग्नाइजेंस (ISR) मिशनों में अहम भूमिका निभाई।