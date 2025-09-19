मेरी खबरें
    UK दौरे पर बोले Donald Trump: मोदी मेरे मित्र, लेकिन रूस से तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ लगाया

    यूके दौरे पर Donald Trump ने यूरोप को रूस से तेल खरीदने पर फटकार लगाई और भारत का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पीएम मोदी उनके मित्र हैं, लेकिन रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ लगाना पड़ा। ट्रंप-स्टार्मर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन और गाजा युद्ध पर अलग-अलग रुख पेश किया।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 02:48:23 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 02:48:23 AM (IST)
    HighLights

    1. ट्रंप बोले: भारत शानदार काम कर रहा, लेकिन रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ लगाना पड़ा।
    2. अमेरिका-यूके के बीच तकनीक, एआई और परमाणु ऊर्जा पर बड़े समझौते।
    3. इजरायल-गाजा संघर्ष पर ट्रंप और ब्रिटिश पीएम स्टार्मर के बीच असहमति।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump ने इंग्लैंड दौरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूरोप को रूस से तेल और गैस खरीदने पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों को भारत से सीखना चाहिए और रूस पर कड़े फैसले लेने चाहिए। ट्रंप ने उदाहरण देते हुए बताया कि भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi उनके अच्छे मित्र हैं और उन्होंने हाल ही में फोन पर जन्मदिन की बधाई दी।

    Trump ने क्या कहा?

    Trump ने कहा, 'भारत शानदार काम कर रहा है, लेकिन रूस से तेल खरीदने के कारण हमें उस पर टैरिफ लगाना पड़ा। तेल खरीद बंद होगी तो दाम गिरेंगे और पुतिन को यूक्रेन युद्ध रोकना पड़ेगा।' उन्होंने चीन पर भी बड़ा टैरिफ लगाने की बात कही और यूरोप से भी ऐसे ही सख्त कदम उठाने की अपील की।

    भारत-पाकिस्तान को लेकर ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों के बीच संघर्ष समेत सात युद्ध खत्म कराए हैं, हालांकि भारत ने पहले भी ऐसे दावों को खारिज किया है।

    ब्रिटेन में करीब 200 अरब डॉलर का निवेश

    यूके दौरे पर अमेरिका और ब्रिटेन के बीच कई अहम समझौते हुए, जिनमें टेक्नोलॉजी साझेदारी, एआई इनोवेशन, निवेश और परमाणु ऊर्जा सहयोग शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट, ओपनएआई और ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियां ब्रिटेन में करीब 200 अरब डॉलर का निवेश करेंगी।

    नए Online Safety Law का जिक्र

    प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम Keir Starmer ने नए Online Safety Law का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया कंपनियों से हानिकारक कंटेंट हटाने की अपील की। वहीं, इजरायल-गाजा संघर्ष पर ट्रंप और स्टार्मर की असहमति भी सामने आई।

