UK दौरे पर बोले Donald Trump: मोदी मेरे मित्र, लेकिन रूस से तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ लगाया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump ने इंग्लैंड दौरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूरोप को रूस से तेल और गैस खरीदने पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों को भारत से सीखना चाहिए और रूस पर कड़े फैसले लेने चाहिए। ट्रंप ने उदाहरण देते हुए बताया कि भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi उनके अच्छे मित्र हैं और उन्होंने हाल ही में फोन पर जन्मदिन की बधाई दी।

Trump ने क्या कहा? Trump ने कहा, 'भारत शानदार काम कर रहा है, लेकिन रूस से तेल खरीदने के कारण हमें उस पर टैरिफ लगाना पड़ा। तेल खरीद बंद होगी तो दाम गिरेंगे और पुतिन को यूक्रेन युद्ध रोकना पड़ेगा।' उन्होंने चीन पर भी बड़ा टैरिफ लगाने की बात कही और यूरोप से भी ऐसे ही सख्त कदम उठाने की अपील की।