Rafale Fighter Jets: भारत में ही बनेंगे राफेल, वायुसेना का मेगा प्रपोजल... पढ़ें पूरी खबर

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना ने मेड इन इंडिया राफेल प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा कदम उठाया है। वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव भेजा है। खास बात यह है कि इन विमानों का निर्माण फ्रांसीसी कंपनी दासौ एविएशन भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर करेगी, जिसमें 60% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक और सामग्री शामिल होगी।

इस डील की अनुमानित लागत दो लाख करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है। रक्षा सचिव की अध्यक्षता वाला रक्षा खरीद बोर्ड अगले कुछ हफ्तों में इस प्रस्ताव पर चर्चा करेगा। यदि यह मंजूर होता है तो यह अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा।