Nepal Crisis: मनीषा कोइराला ने किया हिंदू राष्ट्र का समर्थन, इंटरनेट पर वीडियो वायरल

एजेंसी, मुंबई। नेपाल की राजनीतिक उथल-पुथल के बीच दिग्गज अभिनेत्री मनीषा कोइराला का एक पुराना वीडियो फिर से इंटरनेट पर सुर्खियों में है। इस क्लिप में वह नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए रखने का समर्थन करती दिख रही हैं। मनीषा का पुराना वीडियो चर्चा में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मनीषा कोइराला नेपाल की धर्मनिरपेक्ष स्थिति की आलोचना करती नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि नेपाल ऐतिहासिक रूप से हिंदू राष्ट्र रहा है और यह देश की पहचान का अहम हिस्सा है।

अभिनेत्री का बयान वायरल इंटरव्यू में मनीषा कहती हैं कि "हम एक हिंदू राष्ट्र थे। हमारी पहचान यही है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं। हमारे देश में धर्म को लेकर कभी कोई लड़ाई या हिंसा नहीं हुई। नेपाल हमेशा शांतिपूर्ण हिंदू राष्ट्र रहा है, लेकिन इसे हटाया क्यों गया? ऐसा लगा मानो यह सब एक साजिश थी।"