India-US ट्रेड डील : क्या भारत से हटेगा 50% अतिरिक्त टैरिफ? नई बातचीत से उम्मीदें बढ़ीं

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच अटकी हुई व्यापार वार्ता एक बार फिर आगे बढ़ने लगी है। मंगलवार को दोनों देशों के मुख्य वार्ताकार नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इस बैठक में व्यापार वार्ता के अगले चरण की रूपरेखा और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिकी टीम का नेतृत्व ब्रेनडेन लिंच करेंगे, जबकि भारत की ओर से वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल वार्ता में शामिल होंगे।
मार्च में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की शुरुआत का ऐलान किया था। योजना के अनुसार अक्टूबर तक पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक पांच चरण पूरे हो चुके हैं और 25 अगस्त से नई दिल्ली में छठे चरण की बातचीत होनी थी।
राजनीतिक तनाव की वजह से वार्ता टली
भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद और रूस से तेल खरीदारी को लेकर रिश्तों में तनाव बढ़ गया था, जिसके चलते छठे दौर की वार्ता स्थगित करनी पड़ी। हालांकि हाल ही में ट्रंप ने भारत को ‘दोस्त’ बताते हुए सकारात्मक बयान दिया और मोदी ने भी इसी भाव से प्रतिक्रिया दी। अब दोनों देशों के बीच बातचीत को लेकर नया माहौल बन रहा है।
वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल के अनुसार अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सोमवार रात भारत पहुंचेगा और मंगलवार को बैठक होगी। मंत्रालय को उम्मीद है कि यह चर्चा रचनात्मक होगी और वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। भले ही अगस्त में बातचीत टल गई थी, लेकिन वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए संवाद जारी रहा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि नवंबर तक बीटीए का पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य है। सूत्रों के अनुसार अमेरिका चाहता है कि भारत सोयाबीन और मक्के पर लगने वाले शुल्क में कमी करे। संभावना है कि गैर-जेनेटिकली मोडिफाइड सोयाबीन और मक्का को भारत में आने की अनुमति दी जाए, हालांकि डेयरी उत्पादों पर रोक बनी रहेगी।
