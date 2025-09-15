India-US ट्रेड डील : क्या भारत से हटेगा 50% अतिरिक्त टैरिफ? नई बातचीत से उम्मीदें बढ़ीं

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच अटकी हुई व्यापार वार्ता एक बार फिर आगे बढ़ने लगी है। मंगलवार को दोनों देशों के मुख्य वार्ताकार नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इस बैठक में व्यापार वार्ता के अगले चरण की रूपरेखा और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिकी टीम का नेतृत्व ब्रेनडेन लिंच करेंगे, जबकि भारत की ओर से वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल वार्ता में शामिल होंगे।

मार्च में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की शुरुआत का ऐलान किया था। योजना के अनुसार अक्टूबर तक पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक पांच चरण पूरे हो चुके हैं और 25 अगस्त से नई दिल्ली में छठे चरण की बातचीत होनी थी।