Indian Air Force को 97 स्वदेशी एलसीए मार्क 1ए विमान मिलेंगे, केंद्र ने 62,000 करोड़ के रक्षा सौदे को दी मंजूरी

एजेंसी,नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को भारत के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक को मंजूरी देते हुए 62,000 करोड़ रुपये में 97 स्वदेशी एलसीए (लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) मार्क 1ए लड़ाकू विमानों की खरीद पर मुहर लगा दी है। इन विमानों का उत्पादन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) करेगी। यह कदम ‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

दूसरा ऑर्डर, पहले भी मिले थे विमान यह एलसीए मार्क 1ए के लिए सरकार का दूसरा ऑर्डर है। इससे पहले लगभग 48,000 करोड़ रुपये में 83 लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी जा चुकी है। मिग-21 की जगह लेंगे स्वदेशी विमान रक्षा सूत्रों के मुताबिक, इस कार्यक्रम से भारतीय वायुसेना अपने पुराने मिग-21 विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर स्वदेशी विमानों से बेड़े को मजबूत करेगी। रक्षा उद्योग को मिलेगा बढ़ावा पूरी तरह स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय और वायुसेना मुख्यालय से समर्थित है। इससे न केवल स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देशभर में रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को भी बड़ा व्यापारिक लाभ होगा।