आधुनिक युद्ध के लिए तैयार ‘भैरव बटालियन’, दी गई खास ट्रनिंग, जानें क्या है इसकी खासियत

डिजिटल डेस्क। तेजी से बदलते सुरक्षा परिदृश्य और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना ने राजस्थान के नसीराबाद सैनिक छावनी में एक नई और अत्याधुनिक विशेष फोर्स तैयार की है। इस यूनिट को ‘भैरव बटालियन’ नाम दिया गया है, जिसे भविष्य के युद्ध और उच्च जोखिम वाले अभियानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।

भैरव बटालियन पहली बार 15 जनवरी को जयपुर में आयोजित आर्मी डे परेड में हिस्सा लेकर सार्वजनिक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी। इस यूनिट की खास बात यह है कि इसमें ड्रोन ऑपरेटर्स की एक प्रशिक्षित टीम भी शामिल की गई है, जिन्हें निगरानी से लेकर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक कार्रवाई के लिए तैयार किया गया है।