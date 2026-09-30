जब को-पायलट बना 'विलेन', तो भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर ने जान पर खेलकर बचाई 180 यात्रियों की जिंदगी

डिजिटल डेस्क। दुबई से तेल अवीव की उड़ान पर निकले 'फ्लाईदुबई' (Flydubai) के एक विमान में बीच आसमान में अचानक खौफनाक ड्रामा शुरू हो गया। कॉकपिट में मौजूद को-पायलट ने जब प्लेन को क्रैश करने का खतरनाक दुस्साहस किया, तब एक भारतीय पायलट की बहादुरी और त्वरित निर्णय क्षमता ने बड़ा हादसा होने से टाल दिया। इस जांबाज पायलट का नाम कैप्टन स्मित मच्छर है, जिन्होंने खुद लहूलुहान होकर भी 180 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया।

कॉकपिट में खूनी संघर्ष, चाकू के वार से भी नहीं डिगे कैप्टन स्मित

घटना फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ 1073 में घटी। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान के अनुसार, उड़ान के दौरान संदिग्ध को-पायलट ने विमान के कंट्रोल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर उसे दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश की।

कॉकपिट में खतरा भांपते ही कैप्टन स्मित मच्छर तुरंत हरकत में आए और आरोपी को-पायलट से भिड़ गए। इस बीच हुए हिंसक संघर्ष में आरोपी ने कैप्टन स्मित पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने और अत्यधिक खून बहने के बावजूद कैप्टन ने हिम्मत नहीं हारी। बाद में केबिन क्रू के एक सदस्य और एक मुसाफिर ने कॉकपिट में पहुंचकर आरोपी को काबू में किया। फिलहाल इजराइली एजेंसियां इस मामले में संभावित आतंकी कोण की भी गहनता से जांच कर रही हैं।