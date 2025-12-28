Indian Railways New Rule: कंफर्म टिकट पोस्टपोन करना हुआ फ्री, जनवरी से यात्रियों को बड़ी सौगात

डिजिटल डेस्क। भारतीय रेलवे नए साल 2026 से यात्रियों को एक बड़ी सौगात (Indian Railway Ticket Booking New Rules) देने जा रहा है। अब रेल यात्रियों को अपने कंफर्म टिकट की तारीख बदलने के लिए पुराने टिकट को कैंसिल करने की जरूरत नहीं होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, जनवरी 2026 से यात्री बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के अपने कंफर्म टिकट की यात्रा तिथि को ऑनलाइन बदल सकेंगे।
वर्तमान नियम के अनुसार, यदि किसी यात्री को अपनी यात्रा की तारीख बदलनी होती है, तो उसे पहले टिकट कैंसिल करना पड़ता है, जिसमें भारी कैंसिलेशन या क्लर्केज चार्ज कटता है। इसके बाद नए सिरे से टिकट बुक करना होता है। लेकिन नई व्यवस्था के तहत, IRCTC ऐप या वेबसाइट पर एक नया फीचर जोड़ा जाएगा, जिससे यात्री सीधे अपनी यात्रा को आगे (Postpone) बढ़ा सकेंगे। इस प्रक्रिया में कोई कैंसिलेशन फीस नहीं ली जाएगी।
सीट उपलब्धता और किराए का गणित इस सुविधा का लाभ लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा:
उदाहरण और प्रभाव मान लीजिए आपके पास 20 जनवरी का दिल्ली से इंदौर का कंफर्म टिकट है, लेकिन अब आप 25 जनवरी को जाना चाहते हैं। नए नियम के तहत, आप बिना टिकट कैंसिल किए सीधे तारीख बदल सकेंगे। इससे न केवल यात्रियों के पैसों की बचत होगी, बल्कि रिफंड के झंझट से भी मुक्ति मिलेगी।
रेल मंत्री के मुताबिक, यह सिस्टम अपडेट होने के बाद IRCTC के प्लेटफॉर्म पर 'री-बुकिंग' का विकल्प दिखाई देगा। रेलवे का यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, जिससे करोड़ों रेल यात्रियों को सीधा फायदा होगा।
