मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    चलती कार बनी आग का गोला, सर्विस लेन पर i20 में लगा शॉर्ट सर्किट, चालक ने कूदकर बचाई जान

    औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में शनिवार रात दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर एक रूह कंपा देने वाला हादसा सामने आया। सेक्टर-2 के पास एक चलती हुई हुं ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 05:08:31 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 05:08:31 PM (IST)
    चलती कार बनी आग का गोला, सर्विस लेन पर i20 में लगा शॉर्ट सर्किट, चालक ने कूदकर बचाई जान
    चलती कार बनी आग का गोला।

    HighLights

    1. फरीदाबाद में चलती i20 कार में लगी भीषण आग
    2. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दिखा खौफनाक मंजर
    3. धुआं निकलता देख राहगीरों ने चालक को टोका

    डिजिटल डेस्क। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में शनिवार रात दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर एक रूह कंपा देने वाला हादसा सामने आया। सेक्टर-2 के पास एक चलती हुई हुंडई आई-20 (i-20) कार अचानक धधकती लपटों के बीच घिर गई। गनीमत यह रही कि समय रहते चालक को खतरे का आभास हो गया और वह जलती कार से बाहर निकल आया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

    कैसे हुआ हादसा?

    पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आईएमटी (IMT) स्थित एक निजी उद्योग में कार्यरत विकास अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे। वह अपनी आई-20 कार से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन का उपयोग कर रहे थे। सफर के दौरान सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वह सेक्टर-2 के करीब पहुंचे, कार के निचले हिस्से से हल्का काला धुआं निकलने लगा।


    शुरुआत में विकास को धुएं का एहसास नहीं हुआ, लेकिन एक्सप्रेसवे पर बगल से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने जब आग की लपटें देखीं, तो उन्होंने शोर मचाकर और इशारा कर विकास को सचेत किया।

    मिनटों में राख हुई कार

    अन्य चालकों के इशारे को समझते ही विकास ने बिना देरी किए कार को किनारे लगाया और तुरंत बाहर निकल आए। उनके बाहर निकलते ही कार के बोनट से आग की ऊंची लपटें उठने लगीं। विकास और वहां मौजूद राहगीर कुछ समझ पाते या आग बुझाने का प्रयास करते, उससे पहले ही आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया।

    राहगीरों ने तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अग्रसेन चौकी पुलिस और फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। हालांकि, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक लाखों की कीमत वाली लग्जरी कार लोहे के ढांचे में तब्दील हो चुकी थी।

    यह भी पढ़ें- देश की सबसे रईस किसान... मिलिए भारत की सबसे अमीर किसान से, 100 करोड़ की नेटवर्थ के साथ खेती में रचा इतिहास

    जांच में सामने आया कारण

    घटनास्थल पर पहुंचे जांच अधिकारियों ने प्राथमिक जांच के बाद बताया कि कार में आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है। गनीमत यह रही कि जैसे ही अन्य वाहन चालकों ने चेतावनी दी, चालक विकास ने सूझबूझ दिखाई और समय रहते बाहर निकल आए, वरना परिणाम बेहद गंभीर हो सकते थे। इस घटना के कारण एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से जली हुई कार को रास्ते से हटवाकर यातायात सुचारू करवाया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.