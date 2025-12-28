चलती कार बनी आग का गोला, सर्विस लेन पर i20 में लगा शॉर्ट सर्किट, चालक ने कूदकर बचाई जान

डिजिटल डेस्क। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में शनिवार रात दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर एक रूह कंपा देने वाला हादसा सामने आया। सेक्टर-2 के पास एक चलती हुई हुंडई आई-20 (i-20) कार अचानक धधकती लपटों के बीच घिर गई। गनीमत यह रही कि समय रहते चालक को खतरे का आभास हो गया और वह जलती कार से बाहर निकल आया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

कैसे हुआ हादसा? पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आईएमटी (IMT) स्थित एक निजी उद्योग में कार्यरत विकास अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे। वह अपनी आई-20 कार से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन का उपयोग कर रहे थे। सफर के दौरान सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वह सेक्टर-2 के करीब पहुंचे, कार के निचले हिस्से से हल्का काला धुआं निकलने लगा।