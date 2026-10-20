Trains Cancelled: सर्दियों में सफर से पहले चेक करें ये लिस्ट, Indian Railways ने कैंसिल की 16 ट्रेनें

डिजिटल डेस्क, नईदिल्ली। सर्दियों के मौसम में घने कोहरे और खराब मौसम के कारण रेल यातायात प्रभावित न हो और यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे, इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने दिसंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच 16 प्रमुख ट्रेनों को कैंसिल करने का एलान किया है।

इस फैसले का सीधा असर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और झारखंड की तरफ यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने ज्यादातर लंबी दूरी की ट्रेनों को रद किया है, जिनमें बिहार और यूपी रूट की ट्रेनें ज्यादा शामिल हैं।