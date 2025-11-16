मेरी खबरें
    Indian Railways: कोहरे के कारण रेलवे ने रद की कई ट्रेनें, कई के मार्ग भी बदले

    कोहरे के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद कर दिया है और कुछ ट्रेनों के मार्ग परवर्तित कर दिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा सारनाथ एक्सप्रेस को एक दिसंबर से 15 फरवरी 2026 तक 76 दिनों के लिए रद किया गया है। इसी तरह साउथ बिहार एक्सप्रेस, टाटानगर इतवारी और उत्कल एक्सप्रेस प्रभावित हो रही हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 11:39:31 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 11:40:07 AM (IST)
    Indian Railways: कोहरे के कारण रेलवे ने रद की कई ट्रेनें, कई के मार्ग भी बदले
    कोहरे के कारण रेलवे ने कई ट्रेनें रद कर दी हैं और कई के मार्ग बदल दिए हैं।

    HighLights

    1. टाटानगर इतवारी और उत्कल एक्सप्रेस प्रभावित
    2. सबसे ज्यादा सारनाथ एक्सप्रेस 76 दिनों के लिए रद
    3. रेल यात्री अपनी यात्रा से पहले रद ट्रेनों की जानकारी ले लें

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : कोहरे के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद कर दिया है और कुछ ट्रेनों के मार्ग परवर्तित कर दिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा सारनाथ एक्सप्रेस को एक दिसंबर से 15 फरवरी 2026 तक 76 दिनों के लिए रद किया गया है। यह ट्रेन लगभग ढाई महीने तक दोनों दिशाओं से प्रभावित रहेगी।

    इसी तरह साउथ बिहार एक्सप्रेस, टाटानगर इतवारी और उत्कल एक्सप्रेस प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि रेल यात्री अपनी यात्रा से पहले रद ट्रेनों (cancelled trains) की पूरी जानकारी ले लें, ताकि वो अन्य वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें।


    ये ट्रेनें अलग-अलग तारीखों पर रद रहेंगी

    कोहरे के कारण उत्तर और बिहार की ओर जाने वाली कुछ अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनें भी इन 76 दिनों के दौरान अलग-अलग तारीखों पर रद रहेंगी।

    • 15159 सारनाथ एक्सप्रेस (दुर्ग-छपरा):

    • दिसंबर: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31

    • जनवरी: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31

    • फरवरी: 2, 4, 7, 9, 11, 14

    • 15160 सारनाथ एक्सप्रेस (छपरा-दुर्ग):

    • दिसंबर: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30

    • जनवरी: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29

    • फरवरी: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15

    • 18109-18110 टाटानगर-इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस

    • 18, 22, 25, 29 नवंबर और 2, 6, 9, 13 व 16 दिसंबर को रद रहेंगी।

    • 18175-18176 हटिया-झारसुगुड़ा-हटिया एक्सप्रेस 18, 22, 25, 29 नवंबर और 2, 6, 9, 13 व 16 दिसंबर को रद रहेंगी।

    • 68029-68030 राउरकेला-झारसुगुड़ा-राउरकेला मेमू ट्रेन 18, 22, 25, 29 नवंबर और 2, 6, 9, 13 व 16 दिसंबर को रद रहेंगी।

    • 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस 21, 28 नवंबर व 5 और 12 दिसंबर को रद रहेगी।

    • 13287 दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस 22, 29 नवंबर व 6 व 13 दिसंबर को रद रहेगी।

    • 18125-18126 राउरकेला-पुरी-राउरकेला एक्सप्रेस 22, 29 नवंबर, 6 व 13 दिसंबर को रद रहेगी।

    • 18107 राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस 18, 25 नवंबर और 9 व 16 दिसंबर को रद रहेगी।

    • 18108 जगदलपुर-राउरकेला एक्सप्रेस 19, 25 नवंबर व 10 व 17 दिसंबर को रद रहेगी।

    बदले रूट से चलेंगी ये ट्रेनें

    18478 योग नगरी ऋषिकेश-पुरी कलिंग उत्कल एक्सप्रेसः 21, 28 नवंबर फिर 5 और 12 दिसंबर को ईब से झारसुगुड़ा रोड, संबलपुर सिटी से कटक होकर चलेगी।

    18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश कलिंग उत्कल एक्सप्रेसः 25 नवंबर फिर 8 व 15 दिसंबर को कटक से संबलपुर सिटी, झारसुगुड़ा से ईब होकर चलेगी।

    13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेसः 17, 24 नवंबर फिर 1, 8 व 15 दिसंबर को यह ट्रेन झारखंड के कांड्रा से सीनी होकर चलेगी। ये तीनों ट्रेनों टाटानगर नहीं जाएंगी।

