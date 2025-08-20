मेरी खबरें
    Indian Railway: यात्रियों की बल्ले-बल्ले, ट्रेन टिकट पर मिल रही 20% की छूट; राउंड ट्रिप स्कीम का ऐसे उठाएं फायदा

    IRCTC Round Trip Offer: भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन (Indian Railway Festival Season Discount) में यात्रियों को बड़ी राहत दी है। 13 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच आने-जाने की टिकट बुक करने पर वापसी टिकट के किराए पर 20% छूट मिलेगी। यह सुविधा IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से राउंड ट्रिप विकल्प चुनकर आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

    Indian Railway: यात्रियों की बल्ले-बल्ले, ट्रेन टिकट पर मिल रही 20% की छूट; राउंड ट्रिप स्कीम का ऐसे उठाएं फायदा
    Indian Railway News: ट्रेन टिकट बुक करने पर मिल रही 20% छूट।

    1. रेलवे की राउंड ट्रिप स्कीम हुई शुरू।
    2. 13 से 26 अक्टूबर तक मिलेगा लाभ।
    3. टिकट वापसी पर 20 प्रतिशत की छूट।

    डिजिटल डेस्क: भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए राउंड ट्रिप स्कीम (IRCTC Round Trip Scheme शुरू की है। इस योजना के तहत 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तक आने और जाने दोनों की टिकट एक साथ बुक करने पर केवल वापसी टिकट के किराए पर 20% की छूट दी जाएगी।

    IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से निलेगी ये सुविधा

    यात्रियों को यह सुविधा केवल IRCTC रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप के जरिए मिलेगी। ऐप में डैशबोर्ड से "ट्रेन" विकल्प पर टैप करने के बाद "फेस्टिवल राउंड ट्रिप" चुनना होगा। योजना का विवरण और नियम-शर्तें स्क्रीन पर दिखाई देंगे जिन्हें ध्यान से पढ़कर कन्फर्म करना जरूरी है।

    इसके बाद यात्री 13 से 26 अक्टूबर 2025 की अवधि के भीतर अपनी ट्रेन खोज सकते हैं। अगर चयनित ट्रेन पर "CNF" (कन्फर्म) उपलब्ध हो तो ही बुकिंग की जा सकेगी। आने और वापसी दोनों यात्राओं के लिए यात्री विवरण दर्ज करना होगा।

    पहली बुकिंग पूरी होने के बाद PNR में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सफल पेमेंट के बाद आगे की यात्रा का PNR जनरेट हो जाएगा। इसके साथ ही "बुक रिटर्न जर्नी (20% छूट)" का विकल्प भी दिखाई देगा।

    रेलवे की यह स्कीम त्योहारों के दौरान यात्रियों को बड़ी राहत देगी, क्योंकि न केवल बुकिंग आसान होगी बल्कि किराए में बचत भी होगी।

    IRCTC रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप कैसे करें बुकिंग

    • IRCTC रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप खोलें और डैशबोर्ड होम पेज से 'ट्रेन' पर टैप करें।

    • ट्रेन पेज पर, 'फेस्टिवल राउंड ट्रिप' विकल्प पर टैप करें।

    • योजना का विवरण नियम व शर्तों के लिंक के साथ आएगी।

    • सभी जानकारी ध्यान से पढ़ें और इस योजना के तहत बुकिंग जारी रखने के लिए पुष्टि करें।

    • आगे की यात्रा के लिए केवल 13 अक्टूबर 2025 और 26 अक्टूबर 2025 के बीच ट्रेन सर्च करें।

    • अपनी ट्रेन सर्च करें और कैटेगरी के साथ चुनें

    • बुकिंग के लिए तभी आगे बढ़ें जब आगे की यात्रा अवधि के भीतर यात्रा के लिए 'CNF' दिखाई दे।

    • आने और वापसी दोनों यात्राओं में यात्रा करने वाले यात्रियों का विवरण दर्ज करें।

    • आगे का पीएनआर बुक होने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।

    • फिर 'भुगतान के लिए आगे बढ़ें' पर टैप करें।

