जर्मनी में भारतीय लड़की को दो दिन में कंपनी से निकाला, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

एजेंसी, नई दिल्ली। जर्मनी में नौकरी करने गई भारतीय युवती काजल टेकवानी का अनुभव सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया कि बर्लिन से म्यूनिख शिफ्ट होकर एक स्टार्टअप कंपनी में इंटर्नशिप शुरू की थी, लेकिन केवल दो दिन बाद ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया।

ऑफर ठुकराकर कंपनी ज्वाइन किया काजल का कहना है कि उन्होंने कई इंटरव्यू राउंड पास किए, दिए गए टास्क पूरे किए और अन्य ऑफर ठुकराकर इस कंपनी को ज्वाइन किया। शुरुआत में कंपनी खुश नजर आई और रहने की जगह भी उपलब्ध कराई। लेकिन दूसरे ही दिन हालात बदल गए। कंपनी के फाउंडर ने उनके रवैये और जज्बे पर सवाल उठाए और उसी शाम उन्हें नौकरी से हटा दिया।