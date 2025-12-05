मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    यात्री बेहाल! IndiGo की उड़ानें लगातार चौथे दिन भी बाधित, एयरपोर्ट्स पर लगा सूटकेस का ढेर

    इंडिगो की उड़ानें( IndiGo news update) एक बार फिर बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हैं। कई फ्लाइट्स या तो घंटों देर से उड़ान भर रही हैं(IndiGo delays) या फिर उन्हें रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 05 Dec 2025 10:14:08 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Dec 2025 10:16:29 AM (IST)
    यात्री बेहाल! IndiGo की उड़ानें लगातार चौथे दिन भी बाधित, एयरपोर्ट्स पर लगा सूटकेस का ढेर
    IndiGo की उड़ानें लगातार चौथे दिन भी बाधित

    HighLights

    1. इंडिगो की उड़ाने लगातार चौथे दिन भी बाधित
    2. फ्लाइट कैंसल होने से एयरपोर्ट पर यात्री परेशान

    डिजिटल डेस्क। इंडिगो की उड़ानें(IndiGo flight cancellation) एक बार फिर बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हैं। कई फ्लाइट्स या तो घंटों देर से उड़ान भर रही हैं(IndiGo delays) या फिर उन्हें रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    आज 5 दिसंबर को रात 12 बजे से सुबह 8 बजे के बीच इंडिगो ने कुल 32 उड़ानें रद्द कीं। इनमें 16 आगमन वाली और 16 प्रस्थान करने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। इसके अलावा नागपुर से पुणे जाने वाली एक उड़ान को हैदराबाद की ओर डायवर्ट कर दिया गया।


    लगातार हो रही देरी और कैंसिलेशन के चलते कई यात्रियोंको एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी इंडिगो की 4 फ्लाइटें रद्द हुई हैं, जबकि 6 उड़ानें देरी से रवाना हो रही हैं।

    naidunia_image

    400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल

    आज इंडिगो ने देश के अलग-अलग हिस्सों में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स रद करने की घोषणा की है। सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर 225 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद की जा चुकी हैं। इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट पर 90 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.