यात्री बेहाल! IndiGo की उड़ानें लगातार चौथे दिन भी बाधित, एयरपोर्ट्स पर लगा सूटकेस का ढेर

डिजिटल डेस्क । इंडिगो की उड़ानें(IndiGo flight cancellation) एक बार फिर बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हैं। कई फ्लाइट्स या तो घंटों देर से उड़ान भर रही हैं(IndiGo delays) या फिर उन्हें रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

आज 5 दिसंबर को रात 12 बजे से सुबह 8 बजे के बीच इंडिगो ने कुल 32 उड़ानें रद्द कीं। इनमें 16 आगमन वाली और 16 प्रस्थान करने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। इसके अलावा नागपुर से पुणे जाने वाली एक उड़ान को हैदराबाद की ओर डायवर्ट कर दिया गया।

225 IndiGo arrivals and departures have been cancelled since this morning at Delhi Airport. Source: Delhi Airport — ANI (@ANI) December 5, 2025

यात्री परेशान

लगातार हो रही देरी और कैंसिलेशन के चलते कई यात्रियोंको एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी इंडिगो की 4 फ्लाइटें रद्द हुई हैं, जबकि 6 उड़ानें देरी से रवाना हो रही हैं।

400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल

आज इंडिगो ने देश के अलग-अलग हिस्सों में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स रद करने की घोषणा की है। सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर 225 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद की जा चुकी हैं। इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट पर 90 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं।