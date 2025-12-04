अहमदाबाद एयरपोर्ट पर करानी पड़ी इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में बम की सूचना से मचा हड़कंप

डिजिटल डेस्क। मदीना से हैदराबाद जा रही फ्लाइट की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। गुरुवार को आपात लैंडिंग विमान में बम की सूचना के बाद कराई गई है। सुरक्षा एजेंसियों को जैसे ही इसकी सूचना मिली, वह तुरंत हरकत में आ गईं।

इस पूरी घटना पर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सऊदी अरब के मदीना से हैदराबाद जा रही इंडिगो की एक उड़ान को गुरुवार को बम की धमकी के बाद अहमदाबाद डायवर्ट कर दिया गया। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों वाले यात्री को हिरासत में ले लिया है और विमान की गहन जांच की जा रही है।