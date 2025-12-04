अहमदाबाद एयरपोर्ट पर करानी पड़ी इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में बम की सूचना से मचा हड़कंप

डिजिटल डेस्क। मदीना से हैदराबाद जा रही फ्लाइट की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। गुरुवार को आपात लैंडिंग विमान में बम की सूचना के बाद कराई गई है। सुरक्षा एजेंसियों को जैसे ही इसकी सूचना मिली, वह तुरंत हरकत में आ गईं।
इस पूरी घटना पर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सऊदी अरब के मदीना से हैदराबाद जा रही इंडिगो की एक उड़ान को गुरुवार को बम की धमकी के बाद अहमदाबाद डायवर्ट कर दिया गया। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों वाले यात्री को हिरासत में ले लिया है और विमान की गहन जांच की जा रही है।
पुलिस उपायुक्त (जोन 4) अतुल बंसल ने बताया कि विमान दोपहर करीब 12:30 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गया और विमान की गहन तलाशी के लिए सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतार दिया गया।
उन्होंने आगे कहा, "जब विमान मदीना से हैदराबाद जा रहा था तो किसी ने इंडिगो को एक ईमेल भेजा, जिसमें दावा किया गया था कि विमान में बम रखा गया है। चूंकि अहमदाबाद सबसे नजदीकी एयरपोर्ट था, इसलिए पायलट ने एहतियात के तौर पर यहां उतरने का फैसला किया।"
अधिकारी ने बताया कि बम की धमकी की सूचना मिलने के बाद, स्थानीय पुलिस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की सहायता के लिए मौके पर पहुंची। उन्होंने आगे बताया कि शुरुआती तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।
(पीटीआई इनपुट्स के साथ)