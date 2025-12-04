इंडिगो की उड़ान सेवाएं तीसरे दिन भी प्रभावित, 150 से अधिक फ्लाइट्स रद, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

डिजिटल डेस्क। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो लगातार तीसरे दिन भी ऑपरेशनल चुनौतियों से जूझती दिखाई दे रही है। गुरुवार को भी देशभर में 150 से अधिक उड़ानों को रद करने की सूचना है, जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे पहले मंगलवार और बुधवार को कंपनी ने 200 से अधिक उड़ानें रद की थीं। रद उड़ानों की बढ़ती संख्या ने एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी का माहौल बना दिया है।

दिल्ली एयरपोर्ट से 30 से ज्यादा उड़ानें रद गुरुवार सुबह से ही दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे प्रमुख मेट्रो शहरों के एयरपोर्ट्स पर इंडिगो के काउंटरों पर यात्रियों की भीड़ देखी गई। जानकारी के अनुसार, दिल्ली एयरपोर्ट से 30 से ज्यादा उड़ानें रद करनी पड़ीं, जबकि हैदराबाद में लगभग 33 उड़ानों पर असर पड़ा।