इंडिगो की उड़ान सेवाएं तीसरे दिन भी प्रभावित, 150 से अधिक फ्लाइट्स रद, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
IndiGo flights cancelled: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो लगातार तीसरे दिन भी ऑपरेशनल चुनौतियों से जूझती दिखाई दे रही है। गुरुवार को देशभर में 150 से अधिक उड़ानों को रद करने की सूचना है। इससे बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 11:14:26 AM (IST)
Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 11:15:05 AM (IST)
HighLights
- बुधवार को कंपनी ने 200 से अधिक उड़ानें रद की थीं
- दिल्ली एयरपोर्ट से 30 से ज्यादा उड़ानें रद करनी पड़ीं
- हैदराबाद में लगभग 33 उड़ानों पर असर पड़ा
डिजिटल डेस्क। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो लगातार तीसरे दिन भी ऑपरेशनल चुनौतियों से जूझती दिखाई दे रही है। गुरुवार को भी देशभर में 150 से अधिक उड़ानों को रद करने की सूचना है, जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे पहले मंगलवार और बुधवार को कंपनी ने 200 से अधिक उड़ानें रद की थीं। रद उड़ानों की बढ़ती संख्या ने एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी का माहौल बना दिया है।
दिल्ली एयरपोर्ट से 30 से ज्यादा उड़ानें रद
गुरुवार सुबह से ही दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे प्रमुख मेट्रो शहरों के एयरपोर्ट्स पर इंडिगो के काउंटरों पर यात्रियों की भीड़ देखी गई। जानकारी के अनुसार, दिल्ली एयरपोर्ट से 30 से ज्यादा उड़ानें रद करनी पड़ीं, जबकि हैदराबाद में लगभग 33 उड़ानों पर असर पड़ा।
मुंबई एयरपोर्ट पर भी कई फ्लाइट्स या तो रद की गईं या फिर घंटों देरी से रवाना हुईं। सूत्रों का दावा है कि गुरुवार को देशभर में इंडिगो की कुल रद उड़ानों का आंकड़ा 170 के करीब पहुंच गया है, हालांकि एयरलाइन की ओर से अभी कोई आधिकारिक संख्या जारी नहीं की गई है।
इंडिगो की सेवाएं क्यों हो रहीं प्रभावित
इंडिगो रोजाना करीब 2200 उड़ानें ऑपरेट करती है, लेकिन पिछले तीन दिनों से लगातार बढ़ रही तकनीकी और ऑपरेशनल दिक्कतों ने उसकी सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। बताया जा रहा है कि कुछ सेक्टर्स में क्रू की कमी, खराब मौसम और एयर ट्रैफिक सिस्टम में बढ़े दबाव ने भी स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर लंबी लाइनों, अचानक रद हुई उड़ानों और वैकल्पिक व्यवस्था न मिलने की शिकायतें दर्ज कराई हैं।
बयान जारी कर यात्रियों से माफी मांगी
इसी बीच, कंपनी ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर यात्रियों से माफी मांगी है। बयान में कहा गया है कि तकनीकी दिक्कतों, खराब मौसम, विंटर शेड्यूल के बदलाव और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के कारण उड़ानों के संचालन में बाधाएं आईं, जिसके चलते कई उड़ानें रद करनी पड़ीं। एयरलाइन ने भरोसा दिया है कि ऑपरेशन्स को जल्द स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और प्रभावित यात्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।
यात्रा से पहले फ्लाइट की ताजा स्थिति जांच लें
लगातार उड़ान रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को रिफंड, रिबुकिंग और यात्रा योजनाओं में बदलाव की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइन ने सलाह दी है कि यात्री यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट की नवीनतम स्थिति अवश्य जांच लें।