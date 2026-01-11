इंदौर की घटना सिर्फ 'ट्रेलर', देश के छह बड़े शहर भी पी रहे 'जहर', कई लोग बीमार

डिजिटल डेस्क। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से 20 लोगों की मौत और कई लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने की दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह समस्या केवल इंदौर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई अन्य प्रमुख शहरों में भी दूषित पानी की सप्लाई हो रही है।

इंदौर हादसे के बाद हुई टेस्टिंग में देश के 7 बड़े शहरों का पानी गुणवत्ता मानकों पर फेल हो गया है। इनमें गुजरात का गांधीनगर, तेलंगाना का हैदराबाद, यूपी का ग्रेटर नोएडा, मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल, साथ ही हरियाणा के रोहतक और झज्जर शामिल हैं।

गांधीनगर में गंदे पानी से दो लोगों की मौत

गांधीनगर में दूषित पानी के कारण टाइफाइड के 108 मामले सामने आए हैं, और 2 लोगों की जान चली गई है। हैदराबाद में 6 में से 4 सैंपल में सीवेज, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और इंडस्ट्रियल वेस्ट पाया गया। ग्रेटर नोएडा में भी लोग गंदा पानी पीने से उल्टी, बुखार और पेट दर्द की चपेट में आ रहे हैं। रोहतक और झज्जर में लोग गंदे और बदबूदार पानी की शिकायत कर रहे हैं और रोजमर्रा के लिए पानी खरीदने को मजबूर हैं।

भोपाल के पानी में भी मिले कोलाई बैक्टीरिया

भोपाल के भूजल में भी इंदौर की घटना के लिए जिम्मेदार कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं, जिसके बाद नगर निगम ने जमीन के नीचे के पानी पर रोक लगा दी है। गंदे पानी के सेवन से लोगों में दस्त, उल्टी, हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। कुछ लोगों में गिलियन बैरे सिंड्रोम भी देखने को मिल रहा है।